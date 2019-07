Compradores regulares de Home Depot recurrieron a la red social Twitter y otras plataformas digitales para pedir un boicot a la tienda tras la noticia de que uno de sus fundadores compartirá parte de su fortuna con la campaña de reelección de Donald Trump.

En una entrevista con el Atlanta Journal-Constitution, Bernie Marcus dijo que tiene la intención de apoyar la campaña de reelección de Trump. Aseguró que no está de acuerdo con todos los movimientos del mandatario, pero “la verdad es que él ha producido más que nadie. Él tiene. Si miramos a este país, diría que estamos mejor hoy que hace ocho o seis años atrás”, dijo el empresario.

Usuarios de twitter mostraron su desacuerdo y posicionaron la etiqueta en inglés #BoycottHomeDepot. Muchos de ellos aseguraron que preferirán comprar en la competencia (Lowes) a la hora de necesitar artículos para remodelación o construcción.

Aunque la entrevista fue hace algunos días la discusión se mantiene hasta este martes en las redes sociales.

Uno de los tuits criticó las políticas de inmigración del gobierno de Trump y la separación de familias en la frontera: “@HomeDepot gana miles de millones de los inmigrantes trabajadores de este país, en sus tiendas y como carpinteros y contratistas. Sin embargo, su fundador quiere apoyar a un racista que quiere realizar una deportación en masa y destrozar a las familias. No puedo apoyar eso. #BoycottHomeDepot”.

@HomeDepot makes its billions from the hard working immigrants of this country, in their stores and as carpenters and contractors. Yet their founder wants to support a racist who wants to conduct mass deportation and rip families apart. I can’t support that. #BoycottHomeDepot

— Lisa McEwen (@LisaMcEwen76) June 30, 2019