Lo que explica Borja Voces es que el hermano de Raysa no había contestado la llamada, así que el mensaje se quedó guardado en el buzón de voz, donde las voces y gritos de pánico quedaron registrados y hace unas horas se dieron a conocer, dejando a más de una persona aterrorizada ante los hechos que habían acontecido el jueves pasado.

Llamada terror sobreviviente Miami: El Buzón de voz

A lo lejos se escuchan las sirenas llegando al lugar, mientras la persona que está haciendo la llamada grita ‘¿Hay alguien ahí?, ¿Hola?’, se escuchan voces confundidas y en shock, comprensible con los hechos ocurridos minutos antes. Los gritos no paran, la gente se escucha asustada y no es para menos, fueron los testigos que lograron salvarse, pero no todos tuvieron esa suerte.

"¿Hola?", ¿hay alguien ahí?, ¡Ten cuidado ahora!, ¿Lo tienes? ¿Raysa? ¿Dónde estás? Vamos a tratar de bajar las escaleras, pero espérate que he oído voces, ¡Oh Dios Mío!, ¡Oh Dios Mío!", es parte de la llamada, la cual dura un minuto y 40 segundos, donde la incertidumbre reina en el lugar.