La conductora de Exponiendo Infieles de Badabun alborota con sensuales fotos en Instagram

Lizbeth Rodríguez presume su tremendo trasero y deja la duda si trae brasier

La publicación tiene casi 640 mil likes hasta el momento

Lo volvió a hacer una vez más. Lizbeth Rodríguez, conductora de Exponiendo Infieles de Badabun, subió una serie de fotografías a su cuenta oficial de Instagram donde presume su tremendo trasero, además de que deja la duda entre sus admiradores si trae brasier.

Con más de 12 millones de seguidores, Lizbeth Rodríguez provoca reacciones inmediatas entre sus seguidores de Instagram, quienes no dudan en hacerse presentes con comentarios, muchos de ellos subidos de tono, o likes, como en esta ocasión, que su publicación tiene casi 640 mil likes.

La conductora de Exponiendo Infieles de Badabun, donde ella ofrece dinero a las parejas a cambio de que le dejen revisar las redes sociales del celular para demostrar que tan fieles son entre ellos, escribió lo siguiente para acompañar sus fotos:

“Éramos tan felices y no lo sabíamos… #mequedoencasa #cuarentena #recuerdos. ¿Qué es lo primero que harás cuando pase la cuarentena?”.

La conductora peruana Laura Bozzo fue de una de las famosas que le escribió a Lizbeth Rodríguez: “Te extraño mi princesa y espero verte pronto para concretar nuestros proyectos”, lo que hace pensar en un futura colaboración entre ambas.

“Hermosa, lo primero al salir de la cuarentena es salir a foll…”, “Visitar muchos lugares de mi país, Colombia”, “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, “Quédate en casa porque te llega el coronavirus”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la conductora de Exponiendo Infieles de Badabun.

Una admiradora le hizo la siguiente pregunta: “¿Ya no vas a hacer nunca Exponiendo Infieles?”, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Los halagos no pudieron faltar en esta ocasión: “Estás hermosa”, “Mi amor, que nena tan hermosa”, “Guapa”, “Mamacita”, “Eres la mejor”, “Vos, ¿viste lo linda que sos?”, “Te amo”, “Que sensual mi amor”, “¿Por qué eres tan perfecta”, “Mmm, si estás rica”.

Los comentarios subidos de tono para Lizbeth Rodríguez, quien nació el 22 de mayo de 1994 en Tijuana, Baja California, México, no pudieron faltar: “Que trasero, Liz”, “Madre mía, cuánto plástico junto”, “Jaja, ¿y no muerde ese señor?”, “Foto número 2 Lizbeth: miren que lindo cabello”, “Si te has de pegar unos sentones tremendos, siéntate en mi cara”, “Mamasota”.

También, hubo seguidores que aprovecharon la ocasión para demostrarle su amor: “Cuídate mucho, no quiero que nada malo te pase”, “Chula, hermosa, preciosa, linda, perfecta, cada día te admiro más”, “Oh, Dios mío, que belleza a la vez, denle like si es hermosa esa mujer”.

Aunque parecía que los seguidores se moderarían en sus comentarios, no fue así: “Eso chich…”, “Lizbeth, no quiero ser grosero, pero unas buenas foll… si me las doy”, “Te quiero cog…”, “Como quisiera ser esa pared para que te sentaras en mí, bebé”, “Chu… una te…”, “Tienes un pano…”, “Haceme un mam… vos dientuda”, “¿Y ese cu…?”, “Sin sostén respiras mejor, mami”.

Por último, un usuario hizo una pregunta que hizo pensar a muchos: “¿Qué se siente ser tan acosada por ser tan hermosa? Hay muchos comentarios sucios, deberían respetar a las mujeres y la belleza”.