“Para la gente es muy fácil decir que quiere descubrirlo (una infidelidad de su pareja), pero ¿qué hay más alla del descubrirlo? Y es donde mucha gente no piensa, por eso a muchos no voy y a otros si voy”, comentó Lizbeth Rodríguez en esta entrevista.

“A veces, si pasa que hay gente que me cae mal, entonces me propongo que le voy a encontrar algo en su celular, me vale mad…, se trata de buscarle, a los mensajes viejos. Tengo un don, a veces en dos minutos encuentro cosas, he perfeccionado una técnica”.

“Ella solo se entrevistó”

Las críticas parecían no tener fin: “Me dolió la cabeza de tanto que habló Lizbeth. Mara solo hizo una pregunta y se fue como hilo de media. Qué horror. Ella sola se entrevistó”, “Que entrevista tan incómoda para Mara, me dio cefalea, mareo”, “La peor entrevistada por la entrevistada. Por favor, no le den espacio a este tipo de personas”.

“Diez minutos fue lo máximo que soporté ver esta entrevista”, “Lástima que Lizbeth no dejó a un lado su personaje, no dejó hablar a Mara, no respondía cuando Mara le preguntaba y ella hablaba y hablaba”, “Dios, no para de hablar, pobre Mara no pudo hablar”, se puede leer en algunos comentarios.