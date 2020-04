Lizbeth Rodríguez conductora del canal Badabun de Exponiendo Infieles, se le fue a la yugular a Juan De Dios Pantoja

La ‘influencer’ tachó de infiel a Juan De Dios Pantoja con un hombre y otro Youtuber llamado Kevin Achutegui

El escándalo tiene atónitos a todos en redes sociales

Lizbeth Rodríguez, la famosa conductora de “Exponiendo Infieles” de Badabun, y sus excompañeros de trabajo se han vuelto tendencia en Twitter porque Lizbeth mostró supuestas pruebas de que el cantante Juan de Dios Pantoja engaña a su novia Kimberly Loaiza con el youtuber Kevin Achutegui.

Todo empezó cuando Juan de Dios subió un video a su canal de YouTube en el cual los youtubers Alex Flores y Kevin Achutegui se burlan de Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt.

Después de unas horas, a través de su cuenta oficial de Twitter, Lizbeth Rodrguez aseguró que tenía pruebas de la relación amorosa que mantenían en secreto Juan de Dios Pantoja y Kevin Achutegui, a lo que Tavo Betancourt confirmo estas declaraciones en su Instagram.

No se que dice en su video si alguien me lo resume aca abajo estaría genial, pero @Soylizbethmx ¿puedes aceptar que esta conversación es falsa? https://t.co/qx8xYgoUIs — Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) April 17, 2020

Juan de Dios Pantoja no se quedó callado y subió una conversación a Twitter con Lizbeth en la cual le pide que muestre pruebas de la supuesta infidelidad y jura por su hija Kima que él jamás ha tenido algo más que una amistad con Achutegui.

A esto el intérprete de “Me Fascina” le pidió pruebas a Lizbeth y prometió que si las tenía cerraba su canal y le regalaba su camioneta ya que él estaba seguro que todo era una mentira, a lo que la youtuber no tardo en subir una conversación de ella con Kevin Achutegui en la cual le confiesa haber tenido una relación con Pantoja y agrega no aguantar a Kimberly Loaiza por mustia.

Ante esto, la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, compartió una versión más detallada de lo que sucedió, en donde la misma Lizbeth Rodríguez no se queda callada y revela en 19 minutos lo que pasó:

“A lo mejor no debí de actuar de esa forma revelando cosas que tal vez no me correspondían, sin embargo no es la primera vez que me veo atacada, o intento de denigración por parte del team flagio (sic), yo no necesito estarme colgando de nadie como ustedes de Juancho, a ver qué me toca, Kevin ya lo dijo que Juan De Dios tenía muchos números y sabemos que están ahí por conveniencia e hipocresía”, comenzó diciendo la conductora de Exponiendo Infieles.

Última cosa que quiero decir, LIZBETH si de verdad me quieres ayudar compruebame que esta conversación es real, si no lo haces para mi estas mintiendo y solo buscas ocasionar problemas para mi familia 😌 sin embargo te deseo mucho éxito y paz para tu familia. https://t.co/dJsz90Ee9i — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) April 17, 2020

“La razón por la que se suscitó eso es porque estas personas no dejan de estarme tirando y la verdad no entiendo para qué y la verdad Kevin me estuvo atacando y le respondí con una verdad, no necesito estar inventando cosas para llamar la atención, porque subieron un video diciendo que me odiaban y cuando llegué a un millón de suscriptores, porque yo fui la primera, se comenzaron a hacer sus amigos y viví una traición, son experiencias de la vida…”, aseguró.

“Juan de mandó mensajes y yo le dije, es tu oportunidad de reivindicarte, aléjate de Kevin, pídele disculpas a Kim, y no me correspondía decirlo pero ya me cansé de que me estén tirando y uno llega a su límite…”, comentó Lizbeth Rodríguez.

La conductora de Exponiendo Infieles acusa a Juan De Dios Pantoja de ser un patán y no sólo de engañar a su pareja Kimberly Loaiza con hombres sino también con mujeres, pues según Lizbeth Rodríguez, tiene en su celular muchas fotos de niñas en poca ropa que se le insinúan y da a entender que también ha tenido contacto ‘sexual’ con ellas, por lo que hasta los papás alerta de que estén al pendiente de lo que hacen sus hijos…

Lizbeth Rodríguez retó a Juan De Dios Pantoja, a Kevin Achutegui y Alex Flores a dejarla en paz o bien a comprobar que es falso lo que dice y a mostrar el contenido de sus celulares…

Sin embargo, hace algunos días, se filtraron unos supuestos videos sexuales de Juan De Dios Pantoja…