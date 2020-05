Conductora de Exñponiendo Infieles transmite en vivo que no sabe pelar papas

Deja ver sus enormes pechos y desata malos pensamientos de los internautas

Otros aprovechan para reclamarle por terminar con familias al exponer infidelidades

La polémica y famosa conductora del programa Exponiendo Infieles de Badabun, Lizbeth Rodríguez aparece en un video en el que se le ve mientras cocina papas, pero muestra tanto que sus pechos están casi por explotar de una blusa que utiliza lo que provoca reacciones encontradas de sus fans.

Fue a través de un video en IG que publicó en su cuenta de Instagram, que la presentadora de infidelidades se dejó ver en la intimidad de la casa.

Sin embargo, el enorme tamaño de sus pechos opacó sus cualidades culinarias, por lo que la gente se dedicó a decirle de todo por tremendo detalle.

La publicación del video ha tenido tanto éxito que hasta la noche de este lunes 25 de mayo tenía ya más de 725 mil reproducciones y más de 1,270 comentarios de sus fans y haters.

Al iniciar el video Lizbeth Rodríguez saluda a sus “amigos” de Instagram y explica un poco lo que hará, esto mientras la camara se ve “invadida” por los descomunales pechos que tiene.

De inmediato dijo: “Me puse a pelar papas y soy la peor persona pelando papas del mundo porque pues no sé, no tengo el pulso, se me va demasiado, no tengo la paciencia para estarlas pelando y me estaba pareciendo bastanta catastrófico estuve a punto de abandonar el proyecto, llevo ya dos papas”.

Mientras mostraba a la imagen el fracaso de sus labores en la cocina, sus pechos se movían de un lado al otro, por lo que el detalle llamó la atención de algunas personas que de inmediato se lo hicieron notar.

De manera directa un internauta le dijo a la conductora de Exponiendo Infieles: “Dicen que las mujeres con los pechos pequeños son las más inteligentes por eso a mi me gustan pend… jejeje”.

A su vez otro hombre fue el primero en hacer un comentario con albur incluido fue el que escribió a manera de pregunta: “¿Y pelando chiles?”.

Entonces otro hombre sin ninguna consideración le dijo: “Mejor pélame esta berenjena”, en clara alusión a su aparato reproductor masculino.

Luego otro hombre le recomendó que cambie las papas: “Pela otras cosas amiga”.

Y como no podía dejar de pasar el momento, uno de sus primero hateras la comparó con un animal y le dijo: “Te estás poniendo como una foca”.

En cuanto a sus fans, no tardaron en comentarle que se ve muy bien en esa situación: “Qué preciosa eres pelando papas”.

Pero luego los hombre no dejaron pasar inadvertido el detalle de sus enormes pechos: “Qué bubis más grandes”, “una deliciosa rusa con esas chich…”, “ah pero pelando verg…”, fueron algunas de las críticas y hasta ofensas que recibió Lizbet Rodríguez, la conductora de Expondiendo Infieles.

A su vez otras personas le dijeron que no es buena en nada: “No te preocupes ya sabemos que eres la peor en todo”, “y la peor persona destruyendo familias y ¿Te comiste a Chucky o qué?”

También otro internauta criticó su trabajo de exponer infieles en público: “No mam… no sabes pelar una papa, pero qué tal pa’ meterte en lo que te tiene que valer verg… eres buenísima verdad”.