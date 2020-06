Lizbeth Rodríguez sorprende a sus seguidores en Instagram

La conductora de Exponiendo Infieles y sus fotos nunca vistas entre las ramas de los árboles

Les pide a sus admiradores que comenten con todas las comidas que encuentren

La conductora de Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez, sorprende a sus seguidores con fotos nunca vistas entre las ramas de los árboles.

Este par de imágenes se encuentra disponible en la cuenta oficial de Instagram de la youtuber, quien apenas en mayo pasado cumplió 26 años de edad.

En la publicación, que hasta el momento rebasa los 410 mil likes, Lizbeth Rodríguez posteó: “Hola! Soy yo… tu gordita. Comenta todas las comidas que encuentres”, sin imaginar los miles de comentarios que llegarían.

La conductora de Exponiendo Infieles posee una gran popularidad en las redes sociales, y en el caso de Instagram, cuenta con más de 12 millones de seguidores, con quienes ha compartido a la fecha más de 200 publicaciones entre videos y fotografías, como en esta ocasión, que se deja ver como nunca antes entre las ramas de los árboles.

A pesar de contar con millones de admiradores, es muy común que muchos de ellos la ataquen e incluso la provoquen. Un usuario le preguntó: “¿Quieres ir al baño?”, lo que provocó diferentes reacciones de los internautas: “También pensé lo mismo”, “En todas sus fotos parece que está cag…”.

Al darse cuenta de estos ataques, además de que no es la primera vez que le dicen a Lizbeth Rodríguez que cuenta con varias operaciones, una fan de la youtuber salió en su defensa: “¿Qué hay de malo con las operaciones? No la hace menos mujer, ¿o según tú si? Ya basta!!! Entre nosotras mismas nos atacamos… Ya basta no porque sea Liz, sino porque es increíble cómo podemos odiar a alguien por las decisiones que ella tiene”.

Por su parte, una persona se le fue con todo a la conductora de Exponiendo Infieles al ver estas fotos nunca vistas entre las ramas de los árboles: “Desde que te sacó Badabun, no sabes ni qué hacer”.

Los halagos no pudieron faltar en esta ocasión. Varios de ellos, queriendo llamar su atención, se esforzaron en ser creativos: “Que belleza de mujer, eres muy atractiva”, “¿De qué museo te escapaste, mi amor?”, Tan perfecta, mi reina”, “Te amo, ¿tú me amas?”, “Eres demasiado perfecta en todos los aspectos”, “Perfección”, “¿De dónde sacas tanta belleza?”.

Lamentablemente, a pesar de compartir fotos nunca vistas entre las ramas de los árboles, la constante en esta ocasión para la youtuber fueron los ataques de todo tipo:

“Por eso las lipos no son buenas”, “Antes tenías más estilo”, “¿Apoco los caballos también se operan?”, “Wow, no eres un libro, pero tienes muchas operaciones”, “Parece la víbora que le dio la manzana a Adán y Eva”, “¿De qué te sirven tus operaciones si no te cuidas?”, “Veo solo plástico”, “Eres una destruye familias“, “Señora de plástico”, “La destruye hogares“, “Yo no sabía que los caballos se toman fotos”, “Hola, soy yo, tu amigo photoshop”.