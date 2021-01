Por último las dos jóvenes chocan entre ellas, pecho con pecho para así finalizar el polémico video, que ha dejado a varios internautas asombrados, y que no dudaron en dejar sus comentarios.

Esta vez tanto Celia Lora como Lizbeth lucen en el video en pijamas, y al ritmo de una canción que suena de fondo, se empiezan a dar de nalgadas, primero fue la ex conductora de Infieles, y después fue el turno para la hija de Alex Lora.

Y es que constantemente comparte imágenes y videos de las locuras que la ex conductora del programa Exponiendo Infieles, realiza para obtener más seguidores en las redes sociales.

“No vayan a contaminar al mundo de tanto plástico “

Lizbeth Rodríguez acariciando cuerpo. Luego de que fuera compartido este clip, en la cuenta oficial de Instagram de Celia Lora, varios seguidores dejaron sus opiniones de lo ocurrido entre ella y Lizbeth Rodríguez.

Algunos hasta bromeaban con ellas al decir que son puro plástico: “No vayan a contaminar al mundo de tanto plástico que usan ja, ja, ja no es cierto”, “Despacito porque si no se deforma el plástico”, “Si las dos se meten al mar si mueren 2 millones de peces”.

Hubo otro que disfrutan que las dos jóvenes realizan esta clase de videos y dan algunas sugerencias: “Lo deberían hacer en tanga”, “Esas chicas jamás podrían morir ahogadas por tanto plástico!”, comentó otro usuario, bromeando.

Unos seguidores desean ver a las celebridades en las calles: “@lizbethrodriguezoficial ya vives en la CDMX siempre veo todos tus videos y siempre digo ¿por qué no me la encuentro? jajajajajaja saludos y mucho éxito”.

“Si no se nalguean con odio no va a haber likes”, “hasta para regalarle a la banda hay”, “Compartan lo que le sobra qué hay mucho”, “Estas nenas vienen con airbag incluido”, “Cuidado @celi_lora no vaya a inventar cosas de ti”, fueron algunos de los mensajes que realizaron los internautas.

