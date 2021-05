Los republicanos de la Cámara de Representantes expulsaron a Liz Cheney de sus filas de liderazgo por denunciar las “mentiras de Trump”

Cheney dijo que “hará todo lo que esté en su mano para que Trump “no vuelva a acercarse al despacho Oval”

“Liz Cheney es un ser humano amargado y horrible. La miré ayer y me di cuenta de lo mala que es para el Partido Republicano”, dijo Trump en un comunicado

Los republicanos apartaron este miércoles a la congresista Liz Cheney del liderazgo del partido en la Cámara de Representantes por su posición crítica hacia el expresidente Donald Trump.

En una votación secreta, el partido cumplió con su amenaza de apartar a Cheney, hasta ahora número tres de los republicanos en la Cámara Baja, por haber refutado las denuncias infundadas de Trump de que hubo un fraude en los comicios presidenciales de noviembre que dieron como ganador al actual mandatario estadounidense, el demócrata Joe Biden.

Liz Cheney es expulsada por los republicanos

Nada más conocerse el resultado de la votación, Cheney afirmó en declaraciones a la prensa que planea “liderar la lucha” por conseguir un Partido Republicano “fuerte” en el futuro y subrayó que hará todo lo que esté en su mano para que Trump “no vuelva a acercarse al Despacho Oval”, informó la agencia Efe.

Cheney instó a los republicanos a no “dejar que el ex presidente nos arrastre hacia atrás”, informó una persona familiarizada con los comentarios privados que los detalló bajo condición de anonimato, de acuerdo con The New York Times.