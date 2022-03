Con 500 likes y 35 retweets, los seguidores no tardaron en reaccionar de forma negativa, pues cientos de personas la tacharon de “hipócrita” y “doble moral”, recordándole la agresión física que se vivió con respecto al fotógrafo en Cancún, al parecer no se esperaba la actriz que esto sucediera.

Livia desarrolló su carrera artística en México, lo cual la llevó a tener un gran reconocimiento, pero no todo es positivo en su vida, pues la actriz protagonizó un escándalo que la llevó a dar de que hablar de manera negativa. El fotógrafo Ernesto Zepeda demandó a la actriz por haberlo agredido en una playa de la zona hotelera de Cancún y de haberle destruido su equipo de trabajo, recientemente Brito se pronunció en contra de la batalla campal que se vivió en Querétaro, pero no le salió como esperaba…

“Vaya, vaya, se predica con el ejemplo ¿No crees? ¿O tú qué beneficios gozas para mandar golpear a quien se te antoje solo porque te sientes la última diva?, cuando no eres más que una más del catálogo de Televisa, ubícate.”, “Hay que actuar con ejemplo Livia Brito, no a la violencia física de ningún índole”, escribieron los seguidores.

Ante lo que escribió Livia Brito en su Twitter, cientos de personas no dudaron en calificarla de doble moral, incluso le dijeron que parara de fingir, aquí algunos de los comentarios: “Te recuerdo que tú y tu pareja agredieron a un fotógrafo con la misma violencia como la que ahora criticas, ten congruencia por favor”.

“Oye Livia, ¿Ya pagaste la cámara que le rompiste al fotógrafo y la golpiza que le dieron? Si perdemos como sociedad contigo”, “Que vergüenza, estás quedando como un payaso”, “México perdió cuando te trajeron a trabajar aquí, saliste de la miseria para ser una miserable golpeadora, igualita que esos delincuentes que ayer mataron a golpes a sus víctimas. No seas hipócrita, sabes lo que hiciste y te dices inocente”…

Y es que los ataques hacia la actriz de “El Piloto” no terminaron, pues a pesar de que se pensaba que Livia borraría su tweet no fue así, y los seguidores en Twitter siguieron escribiéndole ataques en contra de las palabras que expresó, además la cuestionaron a ver si ya había pagado el daño que le hizo al material del fotógrafo…

En aquel entonces, el fotógrafo se explayó ante un programa diciendo lo siguiente: “Vine a comparecer, lo solicitó el Ministerio Público porque me está denunciando Livia Brito como probable responsable de invadir su privacidad”, explicó Zepeda en entrevista para el programa Despierta América.

Livia Brito violencia partido: “Está muy confiada, cree que no pasará nada”

De acuerdo con información de Agencia Reforma, Ernesto comentó: “Ella alega que la privacidad debe de respetarse, y sí es cierto, pero al ser figura pública debe de entender que en lugares públicos es muy complicado que no se le acerque la gente, que no le tomen una foto, que no le pidan una foto”, comentó el paparazzi.

El fotógrafo desea que ya termine todo este conflicto legal, pero dejó claro que no parará hasta obtener justicia por las agresiones que recibió. “Ella está muy confiada y cree que no va a pasar absolutamente nada, pero la justicia va a llegar, en algún momento tiene que llegar y se tiene que hacer cargo”. Ernesto Zepeda, Fotógrafo.