En la imagen se puede ver a la celebridad en muy malas condiciones, y es que la cubana había dicho que ya tenía horas que fue hospitalizada, el mensaje solo preocupó más a los seguidores: “Y así mi noche de anoche hasta las 5:30 am. Me enfermé, bebés”, colocó en la instantánea.

Fue a través de su cuenta de Instagram , donde la actriz, subió una imagen en la cual aparece en una cama de un hospital, generando preocupación en sus fans que tanto la admiran. Livia Brito no dio mucha información sobre el porque aparecía hospitalizada, solo dejo un pequeño mensaje en sus historias.

En la cuenta de Instagram de la revista People en Español, quien también compartió la imagen de Livia Brito, los internautas comenzaron a criticar a la actriz cubana, donde muchos afirmaron que solo esta exagerando y que no es nada de gravedad, el motivo por el cual se encuentra en el hospital. Archivado como: Livia Brito hospitalizada

La foto se ha vuelto viral en las redes sociales, debido a que la actriz cubana se le observa dormida y cubierta con una manta, pero hasta el momento no ha salido a hablar sobre el motivo por el cual se encontraba hospitalizada. Pero algunos usuarios dieron su punto de vista al respecto.

“De seguro nada del otro mundo”

Hubo quien colocó que no era nada de gravedad: “De seguro nada del otro mundo, tal vez un chequeo, porque si fuera grave lo último que harían es tomar fotos, ,lo bueno que no es un paparazzi porque si k no se levanta de la cama a golpearlo”, dijo un usuario en Instagram.

“Ten el teléfono, tómame una foto como que estoy dormida”, “Que descaro el de esta mujer. Permite que le tomen y publiquen fotos en una situación difícil y dura. Pero golpea y agrede a un fotógrafo por que le toma imágenes en una playa y espacio público”, “Nada de la privacidad, esta gente vive de presumirlo todo en las redes sociales”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Livia Brito hospitalizada