Litzy hizo de las suyas con sensual lencería

La cantante se destapó y presumió tremendos calzones

Pero lanzó una advertencia a todos los que rápidamente aplaudieron la foto

La cantante Litzy sorprendió a sus fans al compartir en su cuenta de Instagram una sexy fotografía en la que posa en lencería.

La intérprete de “No te extraño” arrasó en las redes sociales con la sensual publicación que en pocas horas logró miles de “me gusta”.

La propia Litzy se mostró sorprendida por la reacción de los cibernautas, a través de sus historias en Instagram, la intérprete de 37 años expresó su asombro y “regañó” a los usuarios.

“Estoy impactada, nomás lo hice para calarlos a todos, me subí en calzones para ver si es cierto que el que no enseña no vende, toda la razón, es verdad, lo acabo de comprobar”, expresó.

Litzy, que suele ser muy conservadora en sus publicaciones en redes sociales, comentó que tras cuidar su imagen durante 22 años, ahora quiso probar algo diferente con lo que logró miles de reacciones en poco tiempo.

“Es la primera vez que en menos de una hora tengo 31 mil likes sólo porque estoy en calzones, no tienen mad…, ¿quieren que esté encuerada todo el tiempo?”, cuestionó.

“Qué manchados son. Me querían ver en calzones todo este tiempo”, dijo Litzy al aparecer en sensual lencería.

“Qué pasados de lanza”, replicó.

Finalmente, Litzy agradeció los halagos y los mensajes bonitos, aunque confesó que no fue nada fácil animarse a hacerlo.

“Me moría de pena de subirla, pero qué bueno que les gustó”.

“Ahora ya me voy a subir así solamente, encuerada, mis amores”, finalizó riendo y con un semblante de claro impacto.

Y es que cómo no íbamos a desatar las más bajas pasiones, si Litzy se robó suspiros a diestra y siniestra desde Beverly Hills, en California, portando una ardiente blusa con transparencias que dejó ver el brasier negro que tenía debajo y lució lencería con encajes en color negro en la parte inferior, misma que dejó muy poco a la imaginación, revelando su abdomen, piernas y hasta parte del trasero.

Maite Perroni fue una de las primeras en reaccionar a la postal escribiendo: “Oh, Dios mío”, ante las curvas en lencería de Litzy.

Asimismo, la ex Jeans recibió el elogio de Erik Rubín, quien le añadió: “Qué guapa”, con caritas mandándole besos.

Y más seguidores no tardaron en recordarle a Erik que está casado: “Ahí te hablan, Andrea Legarreta”, “Te van a matar, perro”, “No puedes ni con Andrea, y vas a poder con Litzy”.

Pero la misma Andrea Legarreta se mostró sorprendida con la sexy lencería de Litzy y añadió: “Wow”, con caras enamoradas.

Marjorie de Sousa, Chiquibaby, Pablo Portillo, Carla Hernández, Christian Acosta y Fernando Noriega fueron más famosos que quedaron impactados con el cuerpazo de la cantante y mandaron emotciones de caras enamoradas, bombas, corazones, llamas ardiendo y manos aplaudiendo.

Sin duda alguna, la figura de Litzy sorprendió a todos, y como bien lo mencionó, a los seguidores, ya sean fanáticos o famosos, les encanta ver cuerpazos, y sobre todo si se trata de uno que estaba bien ‘escondidito’, como lo es el de la bella intérprete.

