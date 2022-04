Este lunes, a través de las redes sociales, fue que la también cantante decidió compartir ante su millón de seguidores en Instagram la sensible noticia del fallecimiento de su padre, colocó un par de fotografías en donde aparece él en el tiempo que estuvo como militar, dedicando unas emotivas palabras de despedida. Archivado como: Litzy luto muerte padre.

Litzy luto muerte padre. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades , algunos pasan por procesos muy complicados de salud, mientras que otros terminan quitándose la vida entre tantas cosas más, ahora se ha difundido que reconocida actriz está pasando por un proceso de duelo tras la pérdida del hombre que ama.

El emotivo mensaje de despedida de la actriz mexicana

“Con todo el dolor de nuestro corazón y después de más de un año de lucha. Ayer te fuiste para siempre de este plano Papá. Queremos agradecer todas las muestras de apoyo y amor hacía nosotros en estos tiempos difíciles… Honor a quien honor merece! Te amamos con el alma Papá nuestro MACCIMUSS por siempre”, se puede leer en el escrito de las fotografías que Litzy compartió en redes.

Cabe señalar que la causa de muerte no fue revelada por Litzy. Ante el post de la actriz mexicana, las muestras de apoyo no se hicieron esperar en la caja de los comentarios, en donde sus compañeros del medio artístico no tardaron en dejarle un mensaje mostrando sus condolencias y enviándole sus mejores deseos para este difícil proceso. Archivado como: Litzy luto muerte padre.