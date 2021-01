La senadora de Alaska, Lisa Murkowski es la primera republicana en pedir la renuncia de Trump

Quiere que el presidente renuncie por los disturbios del Capitolio

“Lo quiero fuera. Ha causado bastante daño “

Murkowski pide renuncia Trump. La senadora estadounidense de Alaska, Lisa Murkowski, menciono este viernes que quiere que el presidente Donald Trump renuncie a su cargo, convirtiéndola en la primera republicana en desear eso, según The Associated Press.

Cabe recordar que el pasado miércoles hubo un disturbio dentro del Capitolio, ya que manifestantes republicanos invadieron el lugar, supuestamente enviados por Trump.

La Senadora pidió que el presidente renuncie por los hechos ocurridos en el Capitolio, ya que si el partido republicano no se separa de Trump, ella no está segura de tener un futuro con ese partido, según ADN.

“Quiero que renuncie. Lo quiero fuera. Ha causado suficiente daño”, dijo Murkowski, para una entrevista telefónica, en su oficina cerca de la Cámara de Representantes que fue invadida por los manifestantes.

“Creo que debería irse. Dijo que no se presentará. No va a aparecer en la inauguración. No se ha centrado en lo que está pasando con COVID. O ha estado jugando al golf o ha estado dentro de la Oficina Oval echando humo y tirando a todas las personas que le han sido leales y fieles debajo del autobús, comenzando por el vicepresidente”, dijo la Senadora.

“No quiere quedarse ahí. Solo quiere quedarse allí por el título. Solo quiere quedarse ahí por su ego. Necesita salir. Necesita hacer algo bueno, pero no creo que sea capaz de hacer algo bueno”, agregó.

“Trump tiene la culpa de los disturbios”

Lisa Murkowski dijo : “puede haber muchos, muchos, muchos, muchos buenos estadounidenses que vinieron a Washington, DC, porque sentían un fuerte apoyo a este presidente”, Trump los incitó a invadir el Capitolio.

“Incluso antes del día de las elecciones, el presidente se negó a decir si aceptaría los resultados de las elecciones y luego trató de anular los resultados”, dijo la Senadora estadounidense.