Lisa Guerino, de 38 años y residente de Las Vegas, se bebió cinco chupitos o ‘shots’ de tequila antes de estrellar su auto contra un todoterreno, lo que provocó que matara a un hombre e hiriera gravemente a su hijo, según indicó la fiscalía citada en un reporte del periódico New York Post .

Mintió para tratar de salirse con la suya

La jueza de paz Elana Lee Graham dijo el jueves sobre Lisa Guerino: “Lo que ella hizo, los pasos que dio para evadir la captura, es significativo”. A su vez, citó un relato de la policía en el que se alega que la acusada fue captada en las imágenes de una cámara de vigilancia del casino mientras estaba ebria, informó el periódico local.

Los resultados del análisis de sangre de Lisa Guerino no fueron detallados el jueves, pero la Oficina del Defensor Público del Condado de Clark dijo que el análisis no se realizó hasta cuatro horas después. La mujer se enfrenta a delitos que incluyen dos cargos de DUI causando la muerte de un daño corporal sustancial. Graham fijó su fianza en 100,000 dólares y le ordenó que no condujera si era puesta en libertad, informó el Review-Journal. Al menos hasta el viernes seguía en el Centro de Detención del Condado de Clark, según mostró el registro en Internet.