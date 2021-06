De acuerdo con las investigaciones del cuerpo policiaco que inmediatamente acudió al lugar de los hechos, mencionaron que Lisa Banes estaba cruzando la calle exactamente en la Avenida Amsterdam, cuando un ciclomotor la arrolló y después darse a la fuga, hasta el momento no se ha dado con el responsable.

Un representante de Banes afirmó además a los medios que el vehículo se saltó un semáforo en rojo, a la vez que confirmó que la intérprete se encuentra en estado crítico, aunque no dio más detalles. Hasta el momento no se ha dado información sobre si la estrella de Hollywood se esta recuperando de las heridas.

Lisa Banes estado crítico atropellada: ¿Quién es Lisa Banes?

La artista Lisa Banes ha tenido destacas actuaciones en la pantalla grande, televisión y obras de teatro. Cabe mencionar que en 1981 ganó el Theater World Award por su interpretación de Alison Porter en “Don’t Look Back in Anger”, y recibió una nominación a mejor actriz en los Drama Desk Award por su papel en “Isn’t it Romantic?” en1984.

Además, ha tenido apariciones sobresalientes en distintas series como: “The King of Queens”, “Six Feet Under”, “Nashville” y “Royal Pains”, e interpretó personajes centrales en los films “Cocktail” (1988) y “Gone Girl” (2014), siendo unos de los papeles más destacados en su carrera.