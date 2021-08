Si bien, el publicado que hizo el club no es claro, si mencionan que están agradecidos con la participación de Messi en el equipo deseándole la mejor de las suertes en el futuro. Pero, aún así es sorprendente como manejaron la salida del argentino, tras las reuniones que se vinieron pactando, donde se esperaba contar con su presencia en dicho equipo. Archivado como: Lionel Messi renuncia Barcelona

El comunicado que lanzó el Club catalán este jueves a sorprendido a muchos, puesto que se ha informado que Lionel Messi ya no estará en el equipo del Barcelona, por conflictos de intereses entre ambos, mencionando que todo se ha tratado de obstáculos económicos y estructurales, dejando a más de una persona sorprendida, ya que se tenía pleno conocimiento de una renovación de contrato y que todo estaba en buenos términos, lo cual, no fue cierto.

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).", fue parte del comunicado expresado hace un par de horas por el Club.

El Barcelona sorprendió a sus fanáticos y seguidores, tras informar que su jugador estrella ya no estaría en el equipo a partir de este mes. El comunicado de prensa l lega en un momento de incertidumbre , tras darse a conocer que la situación era casi imposible con el argentino; después de largas reuniones e intentar llegar a acuerdos que satisficieran a las dos partes, lo cual nunca se logró establecer y que se dejó ver en la notificación que publicaron.

"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.", es parte del documento que rompió los corazones de los fanáticos de dicho equipo de fútbol, quienes esperaban ver nuevamente al jugador dentro del campo, liderando al equipo.

De acuerdo con el comunicado de prensa que dio a conocer el FC Barcelona, todo da a entender que la situación no pudo arreglarse debido a La Liga española, no por ‘culpa’ de ellos, quienes estaban dispuestos a solucionar la situación con el argentino, pero debido a que este organismo es muy estricto con el límite salarial de cada club de fútbol, la situación era más que complicada.

De acuerdo con el ESPN , la charla entre los ejecutivos del Club catalán y los asesores del jugador, hicieron que la situación se convirtiera este jueves en un asunto “prácticamente imposible” después de que una reunión que se pretendía formaba parte de una cortesía para cerrar los últimos puntos del acuerdo entre las dos partes, lo que llevó a que el jugador no aceptara y por tal motivo se rompieran lazos.

Si la situación ya era completamente difícil, empeoró cuando se informó que el padre del jugador había llegado a Barcelona, mientras la reunión con el Club ya se estaba realizando en las oficinas centrales, no que hacía oficial que la situación se había complicado a un nivel superior que nadie se esperaba; en ese instante los representantes del Barcelona entendieron a lo que se estaban enfrentado.

Los medios de comunicación informaron que Messi llegó el miércoles a Barcelona, ya que se encontraba al pendiente de los contactos entre sus asesores y los ejecutivos del club, pero su actitud era de alguien que no deseaba aceptar ningún trato que no le conviniera y donde sus deseos fueran más que ignorados, lo que era algo que temían dichos ejecutivos.

“La falta de un proyecto sólido”

En cuestión de Lionel Messi, se ha mencionado que él ya no se sentía cómodo con el contrato que le habían ofrecido, ya que las ideas que él aportaba a través de sus asesores eran despachadas rápidamente y el jugador no se mostró feliz con lo que estaban presentando, además de que él pensaba que hace falta un proyecto sólido, que, desgraciadamente no estaban ofreciéndole.

Según ESPN, la razón de su despido se encontraría, más que en las condiciones económicas que se ofrecían a Messi, en su nuevo contrato, ya que hacía falta un ‘proyecto deportivo solido’, según su parecer, además de varios puntos del contrato que no podía aceptar, por lo que creyó que lo mejor para ambas partes era su retiro y buscar una nueva oportunidad, fuera de La Liga Española.