Línea telefónica de Trump se llena de burlas desopilantes (VIDEOS)

Trump lanzó línea telefónica para denunciar fraude, pero le volvió a salir todo muy mal (VIDEOS)

La campaña de Trump estableció una línea directa de fraude electoral para que las personas informen sobre cualquier incidente sospechoso que noten en sus mesas de votación.

Pero los usuarios de las redes reaccionaron a su línea telefónica llenándolas de burlas y memes.

Trump lanzó línea telefónica para denunciar fraude en las eleciones, pero le volvió a salir todo muy mal. Los usuarios de TikTok publicaron videos burlándose de la línea directa de fraude electoral de Trump.

Incluso antes de que comenzara el recuento de votos, Trump había hecho afirmaciones falsas sobre el fraude electoral. Las afirmaciones han dado lugar a acusaciones de manipulación de votos, protestas en los centros de conteo y declaraciones falsas de victoria de Trump.

“Ayude a detener la supresión de votantes, las irregularidades y el fraude”, decía una publicación en Twitter que promociona la línea directa del hijo de Trump, Eric Trump. “Cuéntanos lo que estás viendo”.

Pero los TikTokers vieron la línea directa como una oportunidad para meterse con la campaña. Los usuarios de TikTok entraron al juego, pero no de la forma que Trum y sus asesores esparaban. Muy al contrario, recibieron informes falsos, bromas y burlas para obstruir las líneas.

Una mujer le dijo a la línea directa que había ido a Georgia y que “estaba en la fila para votar y… este tipo me desafió a una competencia de violín”. En un TikTok, la usuaria cheesecaseacita se graba llamando a la línea y dando el nombre de “Mary” cuando una persona que responde se identifica como “Ricardo en la Sala de Guerra Nacional Trump”. Cuando se le preguntó qué caso de fraude electoral presenció, cheesecaseacita responde: “Vi que la gente literalmente esparcía caca por todas sus boletas”. La línea se desconecta cuando Cheesecaseacita comienza a reír.

En otro video, la usuaria caitlynjk95 parece llamar a la línea, identificándose como votante en Georgia. “Estaba en la fila para votar y, como, había un tipo allí, y no sé si es consideró un fraude o algo, pero él estaba allí y me desafió a una competencia de violín “, dice, aparentemente refiriéndose a la canción” The Devil Went Down to Georgia “de Charlie Daniels Band. La persona en la línea responde: “Eso es muy interesante”.

En Twitter, Alex Hirsch, creador de la serie de Disney Channel “Gravity Falls”, publicó videos de sí mismo burlándose en la línea como los personajes de su programa. “Entré allí y tenía un gran saco y empecé a sacar las papeletas de la urna y, ya sabes, ni siquiera traté de ocultarlo”, se puede escuchar a Hirsch decir en uno de los videos. Los dos videos publicados por Hirsch en Twitter tienen alrededor de 500.000 visitas.

Mira los desopilantes videos a continuación.