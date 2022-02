El periódico New York Post reportó el jueves 17 de febrero que se ofrece una asombrosa recompensa de 170,000 dólares por información que permita la localización de Lina Sardar Khil, una niña de 3 años quien desapareció en la localidad de San Antonio, al sur de Texas.

“Seguiremos investigando diligentemente las pistas con la esperanza de localizar a Lina y reunirla con su familia”, expresó el departamento. Las autoridades estatales y federales también están ayudando a la policía de San Antonio en su investigación, acotó el New York Post.

“Reconocemos que el tiempo pasa, pero no perdemos la esperanza. Dios puede hacer que todo suceda”, manifestó Mie Martin, según el reporte del New York Post, que acotó que se pide a quien tenga cualquier información que llame al Departamento de Policía de San Antonio al 210-207-7660 o a Crime Stoppers al 210-224-7867.

Esperan encontrarla sana y salva

“Es como hacer borrón y cuenta nueva. Quieren que todo este año se centre en nuevos hallazgos para localizar a Dulce. La familia ruega a todo el mundo que, por favor, se presente. Es el momento de traer a Dulce a casa”, agregó la voluntaria Brenda Trinidad, de acuerdo con el reporte del referido medio.

La madre de Dulce María Alavez, Noema Alavez Pérez, expresó a NJ.com que se reunió en diciembre pasado con un agente del FBI que es nuevo en el caso. “Sólo me dijo que era un agente nuevo… que necesitaban agentes nuevos para poder ver el caso (con) ojos frescos. Me dijo que no iban a dejar de buscar y que iban a tener más gente con ellos”, relató.