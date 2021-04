“Los ahogué”, confesó Liliana Carrillo

En la entrevista efectuada en la prisión preventiva de Lerdo, en el condado de Kern, la madre expresó: “Los ahogué. Lo hice tan suavemente, no sé cómo explicarlo. No quería que siguieran abusando de ellos”.

Durante la impactante declaración, la mujer agregó: “Cuando nacieron, les prometí que los protegería. Los abracé y los besé y me disculpé todo el tiempo. Amaba a mis hijos”. A su vez, añadió: “Ojalá mis hijos estuvieran vivos, sí. ¿Desearía no haber tenido que hacer eso? Sí. Pero prefiero que no sean torturados y abusados ​​de forma regular por el resto de sus vidas”.