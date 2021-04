“Amaba a mis hijos”

Carrillo le dijo a la estación de televisión que abrazó, besó y se disculpó mientras ahogaba a sus hijos para salvarlos de lo que ella dijo que sería una vida de abuso sexual. Dijo que quería “proteger” a sus hijos de su padre en medio de una amarga batalla por la custodia. En ningún momento durante la entrevista la hispana habló sobre haber usado un cuchillo.

“Lo hice con la misma suavidad, no sé cómo explicarlo, pero los abracé y los besé y me disculpé todo el tiempo”, dijo a la cadena de televisión. “Amaba a mis hijos”, informó The Associated Press.