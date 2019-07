Página

Gabriel Soto estaba como invitado, pero no le gustó lo que dijeron Lili y Raúl

El mexicano decidió dejar el foro de El Gordo y la Flaca

Gabriel Soto dijo que a Lili Estefan no le tiene que aclarar “absolutamente nada”

Gabriel Soto estaba como invitado esta tarde en El Gordo y la Flaca, pero luego de escuchar la introducción que hicieron Lili y Raúl de él, el artista mexicano decidió abandonar el foro y no salir a la entrevista.

Así lo informaron Lili y Raúl en pleno programa en vivo, en donde el famoso ‘Gordo’ se atrevió a culpar a Irina Baeva de llevarse a su novio Gabriel Soto, pero el mexicano ofreció su versión a través de sus redes sociales.

“Al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores Lili Estefan y el Gordo de Molina la sentí hostil, fuera de lugar, al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí”, comenzó explicando Gabriel Soto en un video publicado en Instagram.

El actor y cantante agregó que “Lili Estefan dijo que había muchas cosas qué aclarar, (pero) creo que a ella no le tengo que aclarar absolutamente nada”.

Sin embargo, Raúl de Molina mencionó otra versión de los hechos, al explicar que “Gabriel, por lo que yo hablé con él aquí afuera y Lili también habló con él, quería quedarse, ella (Irina Baeva) estaba un poco como que no quería que se quedara Gabriel, aunque ella no era la que venía a la entrevista y le dijo que se fueran”.

Lili Estefan apoyó la versión del ‘Gordo’ de Molina, al agregar: “Yo también salí afuera Rauli a conversar con ambos y entiendo que, no sé, o ellos tienen que entender que muchas personas no estaban felices de la manera que se anunció esta relación, después de seis meses que se estaba diciendo que no, que no estaban juntos, pero de ahí a irse”.

.@gabrielsotoMEX se va de nuestro show antes de salir en vivo: @rauldemolina cree que fue porque @irinabaeva1 no quería. 🤷🏼‍♀️ https://t.co/jZwcPOT3Nn pic.twitter.com/RNs9XZt1rW — El Gordo y La Flaca (@ElGordoyLaFlaca) July 31, 2019