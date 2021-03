En una imagen más, Lili Estefan usa un traje de baño en color azul, acompañado de un pareo en color blanco que provoca que las miradas de sus fans se dirijan a sus largas piernas. La conductora cubana sonríe para la cámara mientras camina a pie de playa en otra foto del recuerdo de sus vacaciones.

“Sexy mami”, “Eres única, Lili! No permitas que nada ni nadie te roben ese brillo que transmites”, “Lili, estás bien guapa, me gustaría hacerte el amor”, “Te ves adorable y encantadora, fantástica y fabulosa”, “Como eres tan hermosa, Lili”, “Siempre bella”, “Flaca, estás buenísima, ojalá un día se me conceda ver que te atreves a presumir tus nalg…”, comentaron en la foto.