La famosa conductora Lili Estefan sorprendió a propios y extraños con disfraz de Karol G

Varios internautas criticaron a la conductora por su disfraz

La imagen la subió a traves de Instagram

A través de las redes sociales la conductora Lili Estefan sorprendió a todos los internautas al publicar una foto en Instagram con un disfraz de la cantante Karol G, pero no fue del todo bueno.

La imagen fue publicada por la cuenta oficial de Instagram de El Gordo y la Flaca, donde se puede apreciar a la conductora vestida como Karol G pero esto desató las críticas de los seguidores.

Ya que inmediatamente tras ver las imágenes de Lili Estefan, los internautas empezaron a criticar a la conductora: “Que ridicula se mira se burlan todo el tiempo de los demás hoy nos toca a nosotros jajajajaa”, dijo un seguidor.

Hubo otro usuarios que dijo: “La verdad es que a medida que el tiempo va pasando, el cuerpo va cambiando también. No nos montemos en la ola, de caerle atrás a la juventud, no lo hagamos! Porque entonces caemos en lo ridículo”.

Hubo una internauta que defendió a la conductora: “Lili que bonita tu brillas con tu talento que no muchos pueden alcanzar disfruta tus éxitos”.

“Woow cuantos años tiene lily? Se hubiera puesto otro disfraz … más tapado…. por lo menos el pecho”, comentó un seguidor que tampoco le agrado mucho el disfraz de Lili.

“No pues no.. igual no soy fan de @karolg pero nooo Lily nada que ver”, “Mas ridículos hoy no podrían estar OMG”, “A la madre, pensé qué era la señorita Laura”, “Ni en la curva de la oreja,Karol G mucha mujer”, “KAROL G. PERO EN TIEMPO DE HAMBRE”, “Ay no de verdad q no…. y ya han cambiado el tema realmente de halloween”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió Lili Estefan.

Cabe mencionar que en el programa todos fueron disfrazados por el dia de Halloween y ella no fue la única a la que criticaron, ya que a varios de su compañeros tampoco les gusto el disfraz a los seguidores.