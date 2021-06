La primera en comentar la publicación fue Thalía, quien le escribió “Te amoooooo, quiero estar ahí a tu lado!”, pero no todo los comentarios fueron tan cariñosos como el de la cantante, pues varias personas le dieron con todo y criticaron duramente a la sobrina de Emilio Estefan.

Lili Estefan rojo: “Se cree una teenager desde que esta soltera”

“Se cree una teenager desde que esta soltera”, “Quiere llamar la atención de algunos, se mira mal haciendo todo ese desfiguro”, ” Come on… ya huele a que ya no eres joven para andar haciendo el ridículo”, “Desde que se separó del marido solo quiere demostrarle lo que se perdió … antes no hacía esas poses ridículas”.

Las críticas hacia Lili Estefan no terminaron: “Flaca ve al gym, fortalezca esas piernas, esos músculos, tú puedes”, “Que se comporte de acuerdo a su edad. Ay Lili!!”, “Vive la vida conforme a tu edad pero eso como que ya no es para una mujer de 50 y más no hay que caer en eso para demostrar que eres feliz “.