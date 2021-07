Lili Estefan, Ricky Martin y otros famosos oran por situación en Cuba

“Orando por el pueblo de CUBA 🇨🇺 NO SE DETENGAN QUE YA ES HORA!!!! #soscuba”, acotó la presentadora de El Gordo y la Flaca sobre la publicación de su tío, el reconocido productor Emilio Estefan que había escrito: “LIBERTAD!!!!! CUBA CLAMA LIBERTA!! UN DERECHO DE TODO PUEBLO Y DE TODO SER HUMANO!”.

La cubana Lili Estefan publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que se leía: “Intervención humanitaria, ¡Urgente! #soscuba”. Pero no fue todo, porque también se ha hecho eco de las opiniones de otros famosos que claman por ayuda para la isla caribeña.

El cantante boricua Ricky Martin no se quedó atrás y replicó la información con la esperanza de que el mundo conociera el clamor de los cubanos que piden cambios políticos y mejoras sociales en su país.

“SI CUBA ESTA EN LA CALLE… MIAMI TAMBIÉN!! NO ESTÁN SOLOS. ESTAMOS CON USTEDES!!!!”, publicó junto a un video en el que se veía a una extensa comunidad cubana apoyando a sus paisanos desde suelo extranjero. VER VIDEO COMPLETO AQUÍ .

También la esposa del presentador Raúl de Molina, la cubana Mily de Molina, posteó en su cuenta privada de Instagram: “Ya no más a la represión y la injusticia #soscuba #patriayvida #libertad #soycubana”.

El presidente de Cuba responde a las protestas

Tras la ola de protestas, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel convocó a sus seguidores a salir a las calles. “”Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir estas provocaciones”, dijo el mandatario por cadena de radio y televisión.

“Vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie venga a defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana (…) y que es un plan anexionista. Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país”, agregó.