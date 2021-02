Por último, la conductora cubana deseó que “todo el mundo” logre unirse, sobre todo por las niñas (Elisa Marie y Alexa Miranda Soto): “Tú estás mirando la parte que yo no estoy mirando, yo digo que Irina es súper buena gente, pero claro que por esa parte tiene que sentirse mal”, concluyó Lili.

“Viéndola que es una mujer con gran corazón, con cualidades que tiene hacia la familia , una mujer que se preocupa por todo y que ella no fue la que empezó esa relación”. En ese momento, se escucha la voz de la conductora cubana, quien dice: “Ay no”.

“El público no le perdonó ciertas cosas (a Irina Baeva), incluso confesó lo que le quiso hacer con Geraldine Bazán y no pudo”, expresó Lili Estefan, para dar paso a Raúl de Molina, quien comentó:

Nadie lo hubiera imaginado. Luego de que la actriz y modelo rusa Irina Baeva confesara en entrevista con Yordi Rosado cómo conoció a Gabriel Soto, las reacciones no se hicieron esperar, y una de ellas de fue la conductora cubana Lili Estefan. “Ya no le puedes decir descarada”, le dijo Raúl de Molina a la conductora cubana.

“A la mujer que ya engañaron no aprueba a estas mujeres”

Seguidores de la cuenta oficial de Instagram de Univisión reaccionaron de diferentes maneras a las palabras de Lili Estefan sobre la actriz y modelo rusa Irina Baeva, quien confesó en entrevista cómo conoció a Gabriel Soto.

“Me alegra mucho que alguien esté del lado de los principios que deberían tener todas las mujeres y no apoyar a las que salen con hombres casados”, “A la mujer que ya engañaron no aprueba a estas mujeres”, “La Flaca se piensa una mujer perfecta, aún no supera que la dejaron”, “Por algo está sola la señora”.

Cabe recordar que Lili Estefan, tras 28 años de matrimonio, se separó de Lorenzo Luaces por una supuesta infidelidad por parte del empresario.