“El mayor esfuerzo que existe es el de ser feliz, ser feliz es una tarea de todos los días. DIOS, DESEO, DISCIPLINA Y DETERMINACIÓN, NO TE DETENGAS NUNCA, SEGUIMOSSSSS” escribió la cubana en sus fotografías, la cual ya contiene más de 18 mil me gusta y un sin fin de comentarios, halagando lo hermosa que se veía en las imágenes.

“Admiro tu entereza y que no te dejaste vencer por los sentimientos, sigue así, y sé feliz, hermosa”, Que seas feliz siempre, mi amiga bella”, “Uff, implemente hermosa”, “Que foto más bonita, disfruta tus vacaciones”, “Hermosas y sexys piernas”, “Preciosas piernas, dios te bendiga”, “Chula muñequita”, “Perfecta mi bella señora”, “Hermoso cuerpo de la flaca”.

En esta ocasión se trató de varias instantáneas en donde Lili se encontraba sentada en un camastro, mientras que presumí aun bikini de dos piezas color azul marino, junto a unos lentes y un enorme gorro, al pie de dicha fotografía, Lily escribió lo siguiente: “Bahamas mama a la vida” estas imágenes generaron más de 10 mil me gustas en cuestión de horas.

Ya que después de haber publicado sus candentes fotografías en donde enseñaba su retaguardia en bikini, la cubana no desaprovechó la oportunidad de mostrarle a sus seguidores lo bien que se la estaba pasando en compañía de sus amigas y su hija en el mar de las Bahamas, quienes con una gran sonrisa, disfrutaban aún más de la vida en este paradisiaco mar.

Fue hace unos meses cuando la familia de Lili Estefan pasaron por una situación sumamente complicada por el divorcio que hubo entre la conductora y su ex pareja Lorenzo Luaces, tras esto, la familia dejó en el pasado este triste capitulo y ahora disfruta de unas merecidas vacaciones juntos, en donde al menos Lili y su hija Lina Luaces así lo hicieron.

La primera en comentar la publicación fue Thalía, quien le escribió “Te amoooooo, quiero estar ahí a tu lado!”, pero no todo los comentarios fueron tan cariñosos como el de la cantante, pues varias personas le dieron con todo y criticaron duramente a la sobrina de Emilio Estefan.

“Se cree teenager desde que está soltera”

“Se cree una teenager desde que esta soltera”, “Quiere llamar la atención de algunos, se mira mal haciendo todo ese desfiguro”, ” Come on… ya huele a que ya no eres joven para andar haciendo el ridículo”, “Desde que se separó del marido solo quiere demostrarle lo que se perdió … antes no hacía esas poses ridículas”.

Las críticas hacia Lili Estefan no terminaron: “Flaca ve al gym, fortalezca esas piernas, esos músculos, tú puedes”, “Que se comporte de acuerdo a su edad. Ay Lili!!”, “Vive la vida conforme a tu edad pero eso como que ya no es para una mujer de 50 y más no hay que caer en eso para demostrar que eres feliz “. Archivado como Lili Estefan retaguardia bikini