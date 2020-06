Lili Estefan causa polémica en las redes sociales y provoca reacciones de todo tipo

La conductora de El gordo y la flaca le dio like a un tuit de Donald Trump

En su texto, el presidente de EE.UU. dice que la economía va a mejorar en el país

¿Sorpresa? La conductora cubana Lili Estefan causa polémica en las redes sociales al darle like a un tuit del presidente de EE.UU. Donald Trump, donde dice que la economía va a mejorar en el país.

No es la primera vez que la conductora de El gordo y la flaca hace públicas sus preferencias políticas, pero en esta ocasión, provocó reacciones de todo tipo al darle like a un tuit que asegura que la economía de EE.UU. va a mejorar, tomando en cuenta que el país se ha visto afectado por una crisis derivada por el coronavirus.

En la cuenta de Instagram de Nelssie Carrillo, se puede ver claramente el like de Lili Estefan al tuit de Donald Trump.

En este tuit, el presidente de EE.UU. Donald Trump, quien es muy afecto a expresarse en esta red social, escribió lo siguiente: “Me siento muy confiado en que nuestra economía está en las primeras etapas de un regreso muy fuerte. No todos están de acuerdo conmigo, pero tengo pocas dudas. Pendientes en septiembre, octubre, noviembre. El año próximo será uno de los mejores y miren a la Bolsa de valores ahora”.

Seguidores de la cuenta de Nelssie Carrillo en Instagram, al darse cuenta del like de Lili Estefan al tuit de Donald Trump, se expresaron de diferentes maneras: “No estamos en Corea del Norte, todos somos libres de apoyar a quien nos dé la gana, sea famoso o no”, “Y los Rivera también lo apoyan, igual que Lili”, “No es la primera vez, siempre le da like a todas sus publicaciones”, “Cada quien es libre”, “¿Y eso qué?”.

Pero hubo algunos internautas que se le fueron con todo a la conductora cubana Lili Estefan y de paso se expresaron contra su programa y su familia:

“Y no nada más a Trump, también a muchos políticos republicanos”, “El gordo y la flaca es el programa número 1 en promover el bullying, el racismo y todo lo demás!!!”, “Todos los de la familia Estefan son republicanos, el hermano de Lili me bloqueó porque le comenté que ellos como exiliados deberían de apoyar a los mexicanos también y no le pareció al viejo racista”, “Ya sabemos que ella y el gordo y todos los Estefan son ‘Trump supporters'”.

Por su parte, una usuaria no se guardó nada y explotó contra la conductora cubana, a quien le hizo una pregunta directa: “¿@liliestefan así apuñalas por la espalda a tu comunidad hispana?”.

“Basta que se burlen de nosotros”, “Eso se sabe desde el primer día, @liliestefan al igual de @rauldemolina, no hay peor enemigo de nosotros los hispanos que un mismo hispano”, “De Lili si, pero Raúl y esposa no lo soportan, Lili y hermano se les nota el amor por este diablo”, se puede leer en más comentarios.