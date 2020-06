Lili Estefan comparte un video en Instagram donde luce espectacular

Tommy Mottola, esposo de Thalía, nota un detalle y se lo hace saber

La conductora cubana no se quedó callada y le dijo de todo

En plena cuarentena, parece que los ánimos se calentaron entre la conductora cubana Lili Estefan y el empresario Tommy Mottola, esposo de la cantante mexicana Thalía, ya que se pelearon por redes sociales y se dijeron de todo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular presentadora del programa El gordo y la flaca, compartió un video donde luce espectacular con un vestido entallado.

En apenas unos cuantos segundos, Lili Estefan deja ver su delineada figura mientras camina unos metros, pero lo que más llama la atención es que usa un cubrebocas (o máscara, como ella le dijo). Al fondo, se alcanza a ver a su compañero, Raúl de Molina.

Con más de 190 mil reproducciones hasta el momento, la conductora cubana escribió en esta publicación: “Jaja, ¿qué dijo Raúl? No te entiendo con esa máscara. Es viernes!!! Que tengan lindo día, mi gente bella. #paparazzi @bombillicious #felizviernes #yacasi”.

Y lo que parecía que todo serían comentarios positivos o halagos por la belleza de Lili Estefan, no fue así, ya que el empresario Tommy Mottola posteó:

“Finalmente estás usando una máscara”, a lo que la conductora cubana no se quedó callada y de inmediato le respondió: “Uso mi máscara todos los días!!! Tommy, llama a Univisión y descúbrelo!!! Todos los días, me la quito para las fotos, para el programa y en casa”.

Pero eso no fue todo, ya que Lili Estefan, al leer el post del esposo de Thalía, no se quedó con las ganas de decirle más cosas: “Deberías haber dicho: ‘finalmente posteaste otra vez con una máscara’. No te he visto a ti ni a Thalía con una máscara, pero estoy segura que la están usando”.

Y al no recibir respuesta, la conductora cubana, quien nació el 20 de marzo de 1967, volvió a escribirle a Tommy Mottola: “Quiero verte con una máscara. Nuevo post, por favor”.

Pero Tommy Mottola no fue el único que la criticó, ya que un internauta escribió lo siguiente: “Y el virus entrando entrepierna!! Ridiculez absoluta”.

Fueron más los seguidores que la llenaron de halagos al dejarse ver con un vestido entallado mostrando pierna: “Mamacita”, “Flaca bella”, “Bonita”, “Hermosa”, “Andas con todo”, “Que piernas!!!”, “Te ves fabulosa”, “Mi Lily, siempre tan guapa y sexy”, “Wow, es hermosa, bella mujer bonita”, “Estás deliciosa, mami, y muy caliente”.

Por su parte, un admirador de Lili Estefan quiso llamar su atención de la siguiente manera: “Luces espectacular. Si los fines de semana son como tú así de buenos, yo quiero que todos los días sean así”.

Alguien no creyó que la mujer de esta publicación fuera la conductora cubana: “Esa no es Lili, es una doble, que se quite la máscara… y si es Lili, está más buena de lo que pensábamos”.

“Estás bien buena, mamacita”, “Las piernas”, “Esa mujer tan elegante y hermosa”, “Que hermosa mamacita”, “Cuerpazo”, “Bizcochote, mamasota”, “Miss Piernas”, “Bella, mejor que nunca”, “Que hermosa te miras”, “Bonitas piernas”, “Lili, necesitas una máscara más fabulosa como tú”, se puede leer en los comentarios.