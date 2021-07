“No veo a CNN ni Telemundo ni Univisión, dando tan importante noticia…”, mencionó una usuaria, quien menciona que en los programas de dichas cadenas no transmiten ese tipo de noticias, además de que alegó que Estefan hasta este momento es que viene ‘quejándose’ de la situación en Cuba, cuando antes no le interesaba ni un poco. Archivado como: Lili Estefan pelea Cuba

En la primer publicación que hizo Lili sobre el tema de Cuba, fue agradeciendo el apoyo que ofreció Ricky Martin por medio de las redes sociales, dejando un mensaje de solarización con el pueblo cubano. La presentadora, al compartir la publicación, colocó como pie de imagen: “Gracias @ricky_martin por apoyar al pueblo de Cuba y promover la LIBERTAD”, pero parece que las personas no se tomaron a bien su publicación, ya que en poco tiempo empezaron a lloverle fuertes críticas.

En la misma publicación, le llegaron comentarios argumentando que ella no quería a su país, que nunca se había preocupado y además aseguran que en vez de estar vacacionando debería ir y ayudar a la gente que realmente lo necesita, puesto que tiene los medios para hacerlo y que no le contaría tanto un poco de su colaboración.

“Orando de lejos. Porque no te vas para allá”, “Que se vaya y esté en las manifestaciones. Así apoya a esa gente.”, “Lili, tu país de residencia, Estados Unidos, tiene que terminar con el embargo a Cuba! Ese es el primer paso”, “Haga su trabajo completo y ayude a liberarla del bloqueo”, “Sea buena y ayude en eso. Hace años que lo debería de estar pidiendo y nunca la vi decir apoyemos el desbloqueo para Cuba. Sea buena por completo y haga la obra bien”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que se muestran molestos. Archivado como: Lili Estefan pelea Cuba

En la siguiente publicación que compartió la presentadora a través de Instagram, es de un video donde se observa a las personas manifestándose, mientras gritan “Libertad” y alzan sus manos. En el pie de la imagen, se lee: “Orando por el pueblo de CUBA NO SE DETENGAN, QUE YA ES HORA”, pero a los pocos minutos empezó a recibir mensajes, unos de apoyo y otros que critican su forma de solidarizarse con su país.

“Defiende tus raíces. Con todos los millones de personas que te siguen. ¡Informa lo que está pasando!”, mencionó, para después continuar comentando: “Con los millones de seguidores se gana sus buenos $$$ y no hace nada la bocona”, mostrando lo molesta que se sentía ante la poca ’empatía’ que estaba mostrando hacia las personas que continuaban viviendo en la Isla Caribeña. Archivado como: Lili Estefan pelea Cuba

Otra internauta le hizo ver que ella no era capaz de defender el país que la vio nacer, argumentando que debía tomar los medios de comunicación donde labora y hacer valer su voz y su fama, para que las demás personas conocieran la situación por la que se está atravesando, no sólo mostrar “lo bonitas que estuvieron sus vacaciones”.

“Esta en su mundo de mentiras”

En la publicación, una joven fue bastante contundente hacia Estefan mostrando su enojo hacia la conductora e incluso llegó a recordarle del engaño que vivió con su pareja, ya que Lili siempre se la pasa “en un mundo de mentiras” y que siempre suele mostrar un mundo de felicidad que no tienen, así que no le extrañaba que no estuviera al pendiente de su país.

“Esta como siempre, en su mundo de mentiras. Su país cayéndose a pedazos y ella en Belén con los pastores.”, dijo la joven seguidora de Estefan, para terminar comentando, que a ella siempre la cambian, porque sólo vive en una burbuja de cristal: “Por eso es que las cambian por otra, porque viven en un mundo de fantasía, mostrando una felicidad que no tienen.”