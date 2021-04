Mientras Raúl De Molina considera que Frida Sofía necesita un ‘psiquiatra’, Lili Estefan no dudó en llamar familia disfuncional a Los Guzmán: “Y creo que la familia entera necesita ayuda, lo digo de nuevo, esta no es la familia que… no quiero usar la palabra ‘normal’ porque ahora no hablamos de cosas que sean normales pero no es esta familia que tiene a la abuelita cuando llega a la casa, tiene a la mamá, tiene al papá y tiene a la persona que te supervisa la tarea cuando te la da el profesor…”. pero lo peor estaba por venir.

“Tal vez ella se comporta así por la falta de amor de su madre a quien obviamente no le creyó a su hija. Para mi mis hijos vienen primero. Muy bien dicho Raúl. Ojalá salga todo a la luz y esa niña pueda sanar sus heridas”, “La flaca no está haciendo su trabajo ella siempre de lambiscona y con un miedo hacer su trabajo”, “Flaca a pedirle disculpas a Noelia, eres mujer y tienes una hija, no tienes vergüenza”, comentaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LILI ESTEFAN

Lili Estefan tampoco se quiso quedar sin opinar de la hija de Alejandra Guzmán

Para ‘El Gordo’, la hija de Alejandra Guzmán no está mintiendo sobre lo que dijo de su abuelo Enrique Guzmán: “No creo que ninguna persona lo vaya a decir por publicidad y me da pena con Frida Sofía y sé que esta niña ha sufrido muchísimo y después de lo que ha dicho ahorita, que si está peleados la mitad de la gente a favor o en contra de ella les vuelvo a decir, que no creo que haya salido a decir esto si no hubiera pasado en su vida”, comentó.

Sin embargo, el conductor no quiso ‘sentenciar’ al abuelo de Frida Sofía: “No te estoy diciendo de si con el abuelo porque ahí no me voy a meter, eso es entre ella y su familia pero creo que esta niña necesita ayuda, tiene razón y le pido perdón si en algún momento me he manifestado en contra de ella, yo no la conozco, no soy amigo de ella, la he visto dos o tres veces, no la he entrevistado ni estoy buscando una entrevista, ni me interesa”, dijo Raúl De Molina. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video