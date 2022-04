La conductora cubana aconsejó a la hija de Pepe Aguilar: “No tienes por qué disculparte”

El supuesto novio de Ángela, dio declaraciones ¿Pepe aprueba su ‘relación’?

Ángela Aguilar confiesa: “Me siento violentada y violada” Lili Estefan mensaje Ángela: Han sido días complicados en la familia Aguilar, pues tras haberse dado a conocer unas fotografías bastante comprometedoras de la pequeña de los integrantes, Ángela Aguilar, en donde aparece con el compositor Gussy Lau, la intérprete de regional mexicano dio declaraciones, en donde dijo haberse sentido ‘violentada y violada’. Después de que la cantante e hija de Pepe Aguilar, subiera un video a su Instagram en donde durante 6 minutos expresa todo lo que ha pasado y como la ha pasado mal, varios famosos han reaccionado ante sus palabras. Una de ellas es la conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ Lili Estefan, quien además, aconsejó a la cantante. Ángela dio declaraciones luego de darse a conocer las fotos El supuesto novio de Ángela es 15 años mayor que ella, pero eso no lo es todo, también su jefe ha sido Pepe Aguilar, con quien ha trabajado con anterioridad. Respecto a la filtración de las fotos, aún no se sabe quién pudo haberlas dado a conocer, lo que sí es que se dice que el “novio” de la cantante, las mandó a alguien y ese ‘alguien’, pudo haber sido quien las daría a conocer a los medios. De acuerdo con People en Español, en la más reciente emisión del programa conducido por Lili Estefan y Raúl Molina, los conductores hablaron sobre éste tema, pues de acuerdo al portal la conductora cubana es amiga de la familia, así que no pudo evitar hablar al respecto y brindar su opinión.

Lili Estefan mensaje Ángela: “Es tu vida, mi amor” “Primero tengo que decirle a Ángela que no creo que tiene que disculparse. Es tu vida, mi amor,” Fue lo primero que dijo la cubana de 55 años con empatía hacia Ángela Aguilar. También, la cubana compartió el punto de vista que la hija de Pepe, mencionó en su video acerca de la traición. “Efectivamente algo pasó, siento que alguien te traicionó que sabemos que tú no estás de acuerdo con eso”. Dijo la conductora. Lili dudó de que Ángela haya sido quien estuviera de acuerdo con compartir dichas fotos tan íntimas, pues luego de confesar que se sentía ‘violada’, no era posible que ella fuera quien haya dado el consentimiento de difundirlas.

Lili Estefan mensaje Ángela: Le dice que Ángela no tenía por qué dar explicaciones Finalmente, Lili finalizó diciendo que la hija de Pepe Aguilar no tenía que darle explicaciones a nadie: “Ángela no tenía ni que explicarlo, porque su comportamiento siempre ha sido increíble, espectacular y esto no me cambia absolutamente nada de la manera que yo pienso de ella”, afirmó. Por otra parte, fue Tanya Charry quien también compartió su punto de vista en la transmisión del programa, pero antes dijo lo siguiente: “El ‘supuesto novio’, mandó un video de ellos dos jugando, dándose besos, a algunos de sus conocidos. Alguno le hizo screenshot y lo compartió”.

Lili Estefan mensaje Ángela: ¿Se sintió traicionada? “Ahí es cuando ella se sintió defraudada, porque si ella no quiere que se sepa, no le muestres a nadie, ni a tus amigos cercanos, para qué vas a ponerte a arriesgar eso”. Compartió Tanya con los televidentes. Lili dio un último comentario en el que volvió a afirmar que la pequeña de 18 años, no tenía que dar explicaciones. “¡Ya me imagino cuando Ángela despertó y vio esas imágenes por todos lados! Al final te aseguro que fue hasta mucho menos de lo que parece… Qué te puedo explicar. ¡Ángela, no me cambia nada, no tienes que disculparte!”, expresó la conductora de El Gordo y La Flaca.

Se da a conocer la verdad Tras la filtración de unas fotos en donde se ve a Ángela Aguilar muy cerquita del compositor Gussy Lau, es este último quien confirma que tiene una relación con la joven cantante. Fue a través de un video que el hombre de 33 años confirmó que sí tiene un romance con la hija de Pepe Aguilar de 18 años. De acuerdo con informes de Agencia Reforma, según René Humberto Lau, su nombre real, dijo que había subido un video en Instagram en la sección “Amigos cercanos” con la cantante de “Dime cómo Quieres”, pero al parecer alguien le tomó captura de pantalla a ese clip y dio las fotos a algunos medios. “Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomo la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, dijo. La parejita formalizó en febrero, según él, y hasta aclaró que lleva una buena relación con los padres de Ángela, sobre todo con Pepe Aguilar. “Pepe está de acuerdo, Aneliz (madre de la joven) también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen. “A mí me escriben: ‘qué ídolo’ ‘oh dios’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con Ángela Aguilar no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, indicó Gussy.

Lili Estefan mensaje Ángela: Así reaccionó Ángela Aguilar ante las fotos en donde aparece con su supuesto novio Tras la publicación y la respuesta del compositor ante la filtración de fotos, quien confirmó que lleva algunas semanas saliendo con ella, la hija de Pepe Aguilar mandó un mensaje a través de sus redes sociales asegurando que se siente violentada y defraudada, ya que fue una persona cercana quien compartió las fotos sin su consentimiento. “Estoy triste, defraudada. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. “Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto”, explicó. La más pequeña de la dinastía Aguilar aseguró que la filtración de las fotos la está afectando profesional, económica, amorosa y sobre todo con su familia.

La cantante expresó estar muy afectada por haber manchado su imagen. “Va mucho más allá, esto es una invasión a mi privacidad, una invasión a mi derecho de poder escoger que anuncio, que no anuncio, porque yo creo que ya me merezco esa opción, me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar”. La intérprete de “Dime Cómo Quieres” confesó que está muy vulnerable y que junto con su familia empezará a tomar decisiones al respecto. “Sigo siendo la misma, estoy aprendiendo, estoy creciendo, ya sé lo que no quiero y no he tomado alguna decisión ni sé qué voy a hacer, no les puedo contestar nada de eso, lo que sí les puedo decir es que tengo que tomarme un tiempo para reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver como voy a proceder. Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merece esto y yo tampoco”. De acuerdo con Agencia Reforma, lo último que hizo fue agradecer a sus seres queridos y amistades que la han apoyado en este momento, además agregó que no hablará más al respecto. “No voy a estar contestando preguntas al respecto, me voy a enfocar en lo que siempre me he enfocado, en lo que ha sido mi vida por los últimos quince años que ha sido mi voz, mi trabajo y mi música, y con mi música hablo, tengo que enfocarme porque nos quedan muchas cosas que hacer este año”, concluyó. Con informes de Agencia Reforma.