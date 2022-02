Dicha publicación generó muchísima polémica, y no fue por nada que muchos colegas, amigos y conocidos de Elizabeth, comentaran con mensajes de apoyo hacia lo que hace, ya que, para muchas personas no es algo fácil de lidiar, el hecho de salir en defensa de tu ex pareja, da mucho de que hablar, y para bien…

“Siempre criamos a nuestros hijos con amor y respeto”

Elizabeth Gutiérrez comentó a sus seguidores y demás personas que constantemente han estado atacando a Levy, que ellos se han encargado de criar de la mejor manera a sus hijos, siempre con respeto y amor. Además, aprovechó para agradecer el apoyo que ha tenido por parte del cubano.

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres… Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos… no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona… no lo agradezco!!”, aclaró. Fue hace unas semanas que la pareja decidió terminar su relación de 20 años, de la cual nacieron sus dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra. Con información de Agencia Reforma.