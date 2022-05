“Lili, Lili, Lili, me está escuchando pero me ignora, una disculpa…”, se escucha decir a Jomari Goyso cuando está enfocando a la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ y ella responde: “Mal educado, interrumpe a la gente estamos en una conversación”, voltea muy seria la Flaca.

En plena calle se hacen de ‘palabras’

Aparentemente, el elenco de Univisión fue invitado por el Gobierno para un evento en las calles de Manhattan y ahí fue donde sucedió todo, pues Jomari Goyso adicto a las redes sociales decidió transmitir un video en vivo desde allí y pretendió grabar a Lili Estefan mientras ella estaba ocupada.

“Eso me va a subir el engagement, esto se va hacer viral, si me insultas me funciona más”, manifestó el fashionista español mientras ya había interrumpido la conversación de Lili Estefan con el otro hombre quien no podía parar de reír ante la ‘guerra de palabras’ que ambos famosos se estaban haciendo.