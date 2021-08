Pero no se fueron solos, tanto Lina como Lorenzo decidieron llevar más amigos en común para poder realizar esta experiencia acompañados y guardarla en su mente como uno de los mejores momentos en su adolescencia, por lo que planearon el viaje y se embarcaron en esa excitante aventura de cumpleaños… que su madre no conocía. Archivado como: Lili Estefan hijos cometen locura.

Pero, ¿Lili Estefan estaba enterada del asunto? Pues parece que no, ya que tanto Lina como Lorenzo no le avisaron a su madre y se fueron de aventura por la cumpleañera, subiendo las fotografías de ese magnifico (y a la vez extremo) momento en redes sociales, donde la bella presentadora se enteró de la locura que cometieron y ella los regañó.

Los hijos de Lili Estefan se quitaron los miedos y decidieron hacer un acto que muchos no querrían ni por asomo realizar, puesto que para celebrar el cumpleaños de la joven Lina , ella decidió que quería lanzarse a la aventura… y que mejor manera que aventándose desde un avión en paracaídas; la joven, muy contenta compartió su experiencia en redes sociales.

Pues ambos jóvenes se lanzaron a un sitio donde se especializan en realizar saltos en paracaídas desde grandes alturas, por lo cual planearon asistir al lugar para celebrar el cumpleaños de la hija menor de Lili Estefan, mientras que la presentadora no estaba consciente de sus planes y ellos, en compañía de sus amigos decidieron hacer tal acción.

“¡Mejor pedir perdón, que pedir permiso!”, fue parte de la descripción que colocó la joven como pie de imagen y que rápidamente fue comentada y entre los comentarios se destaca el de su tía Gloria Estefan quien los tachó de ‘locos’ a sus sobrinos por tal hazaña, pero tal parece que la joven se olvidó de cierta persona, quien no tardó en ver la imagen y regañarla.

Al parecer la única persona que no había sido informada de los planes de Lina y Lorenzo, fue su madre Lili Estefan, quien no dudó en expresar su sorpresa e incluso molestia de ver a sus hijos lanzarse en paracaídas de un avión y decidió expresarlo a través de Instagram, donde advirtió a la joven cumpleañera de su castigo.

Pero Lina no fue la única en evidenciarse con su mamá, puesto que el joven de 21 años también decidió subir a redes sociales su experiencia en conjunto con su hermana, mostrando a sus seguidores las fotografías que quedaron de aquel instante en que decidieron realizar un deporte extremo para celebrar el cumpleaños de la joven.

Aunque claro, parece que por segunda vez Lili vivió instantes de pánico al ver las atrevidas fotografías de la locura de sus hijos, por lo que no tardó ni un minuto en ir a comentar en el perfil del joven su opinión al respecto, recordando al par de chicos que ellos todavía necesitan permiso, ya que como dicen las madres latinas: “Si vives en mi casa, sigues mis reglas”.

“Que bonito tener un hermano así, con quien hacer aventuras a este nivel, ¡wow!”,escribió una seguidora, ya que muchas personas y más en el espectáculo en algunas ocasiones demuestran que no se llevan muy bien que digamos con sus hermanos y que nunca llegarían a realizar una actividad tan extrema como esta, por lo que al ver una relación como la de Lorenzo y Lina, da una grata sorpresa.

Y bueno, no tardaron en manifestarse los comentarios en las publicaciones, donde los usuarios destacan los bien que les parecía que ambos hermanos se hayan lanzado en paracaídas y que disfrutaran de un tiempo juntos, ya que eso demostraba la buena relación que existe entre los dos jóvenes, quienes siempre se han demostrado su amor.

Están de acuerdo con Lina

Pero no sólo eso, sino que también la comunidad de seguidores dio a entender que estaban de acuerdo en que los jóvenes no le pidieran permiso a su madre, ya que de esa manera no se arriesgaban a obtener una respuesta negativa de parte de su madre y así podían disfrutar de la buena experiencia que vivieron y ya dejar para después el regaño.

“Si le pedía permiso le iba a decir que ‘no’, si le avisaba que lo iba hacer la iba a preocupar, por eso más vale pedir perdón, que pedir permiso”, mencionó una internauta, señalando que Lina y Lorenzo habían tomado la decisión correcta al no pedirle permiso a su madre, ni de avisarle, ya que de esa forma tan sólo les quedaría pedir perdón y quedarse con el buen momento de lanzarse desde las alturas.