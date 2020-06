Lili Estefan organiza gran festejo

La conductora cubana celebra graduación de su hija Lina Luaces

Usuarios la cuestionan por olvidarse del coronavirus

¿Le valió? La conductora cubana Lili Estefan celebra graduación de su hija Lina Luaces, pero no contaba con que usuarios la cuestionarían por olvidarse del coronavirus.

El festejo quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de Lili Estefan, y hasta el momento, esta serie de fotografías tiene más de 66 mil likes.

“Si, lo hizo!!! #Repost @divinedelicaciescakes. Felicitaciones @linaluaces deseándote éxito en lo que sea que decidas hacer #classof2020 @liliestefan”, posteó la conductora de El Gordo y la Flaca.

Es evidente que en esta celebración los invitados no tomaron en cuenta la sana distancia, ni mucho menos usaron cubrebocas, algo que no pasó desapercibido para varios seguidores de esta cuenta.

“Que ejemplo da esta señora que trabaja en la TV, ¿dónde está el distanciamiento y las máscaras? Ahí hay más de 10 personas. Y no va al programa porque tiene que estar en distanciamiento, pero en la casa, mírala. Increíble”.

Esta afirmación provocó respuestas de todo tipo entre varios internautas: “Estamos de acuerdo, los que tienen que dar el ejemplo y lo repiten tanto en la televisión, no lo hagan, que descaro de familia”, “Eso es lo que digo yo, ellos deben dar el ejemplo y mira, tanto que dicen en la tv (quédate en casa, usa la sana distancia, usa tu cubrebocas). Entonces, ¿dónde queda todo eso? Que mal, en serio”.

Un usuario compartió lo siguiente: “El problema es que no es cuestión personal, porque cuando salgan de estar juntos, sin usar máscaras ni distancia, afectan a los demás. No estoy de acuerdo con insultar, como he visto aquí, pero la realidad es que no está bien”.

Cuando parecía que todo se calmaría, más internautas cuestionaron a la conductora cubana Lili Estefan por haberse olvidado del coronavirus:

“Estos famosillos que son supuestamente quienes deben ayudar a dar ejemplo, lo que hacen es dar mal ejemplo haciendo reuniones sin llevar el distanciamiento social, no hay respeto, solo siento tristeza por el personal médico, policías y demás trabajadores esenciales, cuantas personas charlatanas”.

Una persona incluyó en la polémica a Raúl de Molina, compañero de Lili Estefan en El Gordo y la Flaca: “Según Raúl, tiene pánico del virus, veremos que le dice mañana o le justificará su fiesta, excusando que todos tenían protección o que viven juntos. Esos artistas, bola de hipócritas, y hacen lo contrario”.

“Para que vean que los medios de comunicación son una porquería, nos asustan y ellos hacen lo contrario”, “¿Y qué hace posteando una foto así? Todavía con canje de globos y pastel”, “Yo opino que no está bien lo que hicieron, tanto que se las dan diciendo (cuídense) y mira los ejemplos que dan”, “La gente solo exige que otro dé el ejemplo, pero será que ellos han estado encerrados completamente”, “Gracias a la gente que está haciendo lo que quiere, es que los hospitales no se dan abasto”, comentaron otros usuarios.