Lili Estefan pide protección contra su esposo Lorenzo Luaces

La conductora de El Gordo y La Flaca mantiene una batalla legal por el divorcio

Ninguna de las partes cede y el problema escala por un supuesto “acoso”.

A través de un video en Karol Tamiko se descubre que la conductora del programa El Gordo y La Flaca, Lili Estefan pidió orden de restricción contra su exesposo Lorenzo Luaces.

En el material recuerdan las palabras que dijo hace dos años la famosa conductora cuando anunció en la pantalla chica que pasaba por el proceso de separación con el empresario.

De manera textual dijo hace dos años: “Quiero contarles algo muy personal, se los cuento con el corazón en la mano, y creo que muchos se van a sorprender, no más que yo, pero hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años”.

Y continuó: “Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente siento que es lo mejor que puedo hacer en este momento, siempre pensando en mis hijos”.

Luego de ese anuncio, Lorenzo Luaces interpuso una demanda de divorcio que hasta el día de hoy no ha concluido y al contrario, se complica un poco más.

En el video de Karol Tamiko se informa que pese a toda la guerra de declaraciones en dos años, el problema sigue vigente por un “pequeño” detalle en el que no se han puesto de acuerdo.

Y ese es el “dinero”. Ya que hay varios aspectos que están en un estira y afloja, como los son las propiedades, negocios e incluso la pensión de la hija de ambos, Lina.

En el video se filtraron los documentos de la Corte de Familia de Miami, y se asegura que el divorcio no se ha disuelto por diferencias en lo económico.

La reportera detalla que al parecer el empresario mantiene una puja porque no está de acuerdo con la cantidad establecida por la pensión de la jovencita.

Esta situación se ha complicada tanto que la conductora de El Gordo y La Flaca ha solicitado en varias ocasiones audiencias para intentar resolver el detallito.

En la información se revela que hay una batalla legal por ver cómo quedan distribuidas las propiedades y algunos negocios como el lavado de autos.

Se indica que hasta el momento ninguna de las dos partes quiere ceder en este conflicto que ya tiene dos años en los juzgados.

De acuerdo al video, se indica que se la ha solicitado al empresario la presentación de sus impuestos, pero da largas al asunto, lo que detiene su solución.

Pero esto ya generó consecuencias que sobrepasaron los juzgados y es por eso que Lili Estefan ha solicitado una orden de de restricción.

El motivo de esto es porque Lorenzo Luaces ya cansado la busca de manera insistente en todas partes en donde ella se encuentre, ya sea en el hogar o en el trabajo.

La conductora de El Gordo y La Flaca pidió una protección especial al juzgado porque según la reportera, ya no soporta el acoso.