Lili Estefan cautiva a sus admiradores con una serie de imágenes

La conductora de El Gordo y la Flaca se despide del verano enseñando chamorro

“Que piernotas, me matas, muy linda”, expresaron sus fans

¡Sube la temperatura! Lili Estefan, conductora de El Gordo y la Flaca, se despide del verano enseñando chamorro en una serie de imágenes que compartió en sus redes sociales.

Con más de 18 mil likes hasta el momento, esta publicación de la cubana dice lo siguiente: “Último viernes del verano 2020 y el cuerpo lo sabe. Los quiero un montón”.

Varios famosos reaccionaron a esta imagen en la que se puede ver a Lili Estefan enseñando chamorro, como la periodista María Elena Salinas, el empresario Tommy Mottola, esposo de Thalía, las conductoras Michelle Galván y Gelena Solano, así como Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy.

También, le dieron “Me gusta” a esta publicación los conductores venezolanos Rodner Figueroa y Veneno Sandoval, la periodista peruana Pamela Silva y Lina Luaces, hija de Lili, y quien tiene un parecido físico impresionante a ella.

En esta ocasión, la conductora cubana lució un outfit compuesto por una blusa de manga larga en color rosa y una falda naranja, la cual hizo juego con sus tacones. Resaltan sus bien torneadas piernas.

Sus seguidores no dejaron pasar mucho tiempo para dedicarle todo tipo de halagos y algo más. Uno de ellos no se guardó nada y así se expresó: “Bueno, se ve bien, pero la realidad es que la minifalda es para jovencitas y ya no se ve muy bien por su edad!!! Menos es mas”, a lo que sus fans salieron en su defensa:

“Nadie te pidió opinión de cómo se ve”, “Ya quisiera ese cuerpazo y esas piernotas para salir en pelota”.

No es la primera vez que Lili Estefan, quien aparece enseñando chamorro en los últimos días del verano, es comparada con su hija, Lina Luaces, por su forma de vestir.

Lo que es una realidad, es que los usuarios cada vez subían más la intensidad en sus comentarios. Sigue leyendo…