La conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, cuestiona acción de Marjorie de Sousa, quien pretende quitarle la patria potestad a Julián Gil de su pequeño hijo, Matías, y muchos apoyan sus opiniones.

La cubana, quien tiene una relación de amistad con Julián Gil, aseguró que el actor argentino es un hombre divorciado que ha sido buen padre con los hijos que ha tenido con otras parejas, de acuerdo a información de Univisión.

“¿Acepta el dinero, pero no al papá?”, cuestionó Lili Estefan, quien comentó que Julián Gil ha destinado mucho dinero en abogados para ver a su hijo, pero con lo que Marjorie de Sousa pretende hacer, el actor argentino podría perder cualquier derecho, más no obligaciones, pues seguiría dando pensión alimenticia.

“Esto sí me extraña mucho, que Marjorie acepte el dinero, pero que no acepte al papá. Eso sí me extraña mucho. Para mí, personalmente, no tiene sentido”, expresó la cubana.

Usuarios de la cuenta de Instagram de Univisión no dejaron pasar mucho tiempo para externar sus opiniones, muchos de ellos apoyando a Lili Estefan.

“Así es, el padre no tiene ni custodia compartida, ¿por qué la mujer se cree mucha cosa? Pues que tenga los ovarios para mantener a su hijo sin el dinero del padre”, “A esa mujer (Marjorie de Sousa) tienen que llevarla a un psiquiatra”, “Flaca, lo de Marjorie es jod… Ella es la copia fiel de su mamá, pregúntale a ella por su papá… como su papá se separó de la mamá, la señora le inculcó odio en contra del padre… Pero la vida se las va a cobrar con lo que más quiere. Que siga jod… para que ella vea cómo se las va a cobrar la vida. Ella es rencorosa”.

Por su parte, otro internauta se expresó de la siguiente manera, dándole la razón a Lili Estefan: “Exacto!!! No quiere que el padre tenga relación con su hijo, pero si quiere su dinero. Que triste, porque todo esto su hijo lo verá cuando sea mayor y entonces la juzgará. Muy triste esta situación y todo porque el hombre ya no la quiso”.

“Estoy cien por ciento de acuerdo con Lili. Esta chama (Marjorie de Sousa) está desesperada por la atención de Julián Gil. Primero renunció a la pensión en plena entrevista con Rodner Figueroa y después está que llora por dinero”, “Esta mujer está enamorada de ese hombre todavía y ella cree que le está haciendo un daño a él, pero se lo está haciendo a ese niño que no tiene la culpa de tener la madre que tiene”, se puede leer en más comentarios.

