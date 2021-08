No pasó mucho tiempo para que una persona se le fuera con todo a Lili Estefan: “Como que ya no te quedan los papelitos de jovencita, ya ubícate en tu edad”, a lo que otra persona respondió: “Quedó mal desde que la dejó el esposo”.

Este video está disponible en las redes sociales del popular programa de Univisión y hasta el momento está a punto de llegar a los 40 mil likes, aunque provocó reacciones de todo tipo: “En el supermercado, sábado en la noche, shopping on a Saturday Night!”, se puede leer en esta publicación.

A ritmo del tema In da getto del colombiano J Balvin y el estadounidense Skrillex, la cubana apareció compartiendo sus mejores pasos de baile desde un supermercado acompañada de su hija , Lina Luaces, y dos personas más, quienes se unieron a este reto.

A sus poco más de 54 años de edad, la conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, disfruta la vida al máximo y para muestra, un botón, ya que recientemente compartió un video en el que aparece haciendo un reto de TikTok , pero no contaba con que sería duramente criticada por bailar como “jovencita”.

A pesar de que la mayoría de los comentarios eran favorables para Lili Estefan, llama la atención que algunas personas no le perdonaron que no usara cubrebocas al estar en un lugar público: “Y aún nos preguntamos por qué esta pandemia”, expresó un internauta.

“Te amo, Frank!!! Por siempre. Feliz cumpleaños #58, siempre estarás en nuestros corazones”, escribió la cubana sin imaginar que aquí también recibiría varias críticas de parte de varios seguidores, quienes aseguraron que cuando una persona fallece ya no cumple más años.

Julián Gil quiso salir con Lili Estefan

De acuerdo con información de People en español, el actor argentino Julián Gil quiso salir con Lili Estefan antes de conocer a su actual pareja, la periodista de deportes, Valeria Marín. Recientemente, Julián estuvo presente en el programa El Gordo y La Flaca.

“Yo te digo una cosa, de verdad… Las veces que yo te invité a tomar café cuando yo no tenía novia, era de verdad. Que tú no hayas querido, eso es otra cosa…”, dijo Julián ante la sorpresa de Lili, a quien no le quedó de otra que reír a carcajadas y confesarle que le había fallado (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).