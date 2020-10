Lili Estefan da su opinión sobre el conflicto entre Marjorie de Sousa y Julián Gil

La conductora cubana asegura que ella sí busca que sus hijos convivan con su ex esposo Lorenzo Luaces

También, dijo que entre Marjorie y Julián “hizo falta amor” para resolver de mejor manera la disputa por la patria potestad de Matías

Y lo que falta. Lili Estefan critica a Marjorie de Sousa por su conflicto con Julian Gil por la patria potestad de Matías. Además, la conductora cubana dijo que ella sí busca que sus hijos, Lorenzo Jr y Lina, convivan con su ex esposo Lorenzo Luaces.

En una emisión más del programa El Gordo y la Flaca, Lili Estefan, junto a Raúl de Molina, dieron sus puntos de vista sobre el pleito entre Marjorie de Sousa y Julián Gil.

En primer lugar, Raúl de Molina dijo no entender cómo es que se le puede quitar un hijo a alguien así nada más y que no pueda verlo:

“Marjorie de Sousa lo puedo entender quizá porque es madre, no sé que habrá pasado ahí, y Julián Gil no vive en México con ella, pero lo de Ninel Conde, que le quitan a su hijo por la razón de que ella trabaja, de que ella tiene que estar fuera de la casa, es una cosa que yo no me explico”.

Lili Estefan no quiso quedarse con las ganas de dar su opinión sobre este tema tan delicado:

“Hablando específicamente de Marjorie de Sousa, ella dice que es figura pública, Julián Gil es figura pública, y creo que tampoco nadie entiende cómo se ha logrado esto”.

La conductora cubana dijo que ella cree que si desde el principio todo esto se hubiera hecho ‘con más amor’, a lo mejor Julián Gil radicaría en México y estuviera pasando más tiempo con su hijo Matías.

“Esta batalla en la que se enfrentaron (Marjorie de Sousa y Julián Gil) no tendría tanto sentido. Al final el niño es el que pierde”, expresó Lili Estefan, quien aún tendría más por decir…

