Lili Estefen enfrenta los comentarios

Su opinión sobre Irina Baeva le ha valido muchas críticas

Seguidores la han acusado de seguir ‘dolida’ por su divorcio

Lili Estefan contesta como nunca antes los ataques del público en referencia a su divorcio y en contra de su hija.

Recientemente, la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ se vio envuelta en una polémica luego de que catalogara a Irina Baeva como “la tercera en discordia”.

El comentario generó una oleada de críticas que destacaban que después de su divorcio Lili Estefan aun ‘respira por la herida’.

Todo empezó cuando la presentadora realizó una publicación en Instagram que decía: “No olvides que el tiempo y la paciencia son los dos guerreros más poderosos”.

Lo que parecía ser algo inocente, una imagen que debía recibir algunos likes y comentarios por su buen look, terminó convirtiéndose en un ‘ring de boxeo’.

Lili Estefan contesta a su público

Mayra Lopez comenzó diciendo: “Como si ella fuera perfecta, recuerda Lily si tienes hija mejor cállate la boca, la vida te puede sorprender como te sorprendió con tu marido, el pobre se hartó, de seguro que a ti solo te importen los zapatos y lo material, por eso busco otra y tú te quedaste bien ardida nadie quita nada querida supéralo”.

Lo que nadie esperaba era que la propia Lili Estefan contestara su mensaje.

“De acuerdo, te mando mil besosss, gracias por SIEMPRE ESTAR AHÍ APOYÁNDOME”, escribió sutilmente.

“Lili, qué fina tú!!!!! Porque personas como esa se merece otra respuesta, porque no se vale que metan a tu hija en esos comentarios. Te queremos flaca!!! Y si te gustan los zapatos que?? Ella te los compra? Posiblemente no pueda comprarse ni uno de los que tú tienes. Pues en nombre de ella cómprate otros más jajajajaja”, respondió Maria Noa en defensa de la conductora.

“Viste como te contestó Lili, como lo que tú nunca serás UNA DAMA”, agregó otra fanática de Lili Estefan.

Pero ahí no terminó todo. En otro comentario de Maribel Ramo retomó el tema: “Así es Lili, no hables mal de Irina porque es mujer, y recuerda que también tienes una hija mujer tenemos que respetarnos, cuidarnos entre nosotras, te admiro Lili me caes muy bien, pero debemos de respetar las decisiones de las personas y no meternos en la vida de los demás”

La famosa de nuevo respondió sin profundizar demasiado: “Muchos besos amor!”.

La diatriba continuó cuando una seguidora apodada Lola escribió: “Lol… qué necesidad Lili que te saquen lo de tu divorcio por andar metida en lo que no te importa. Nadie conoce el fondo de la olla más que la cuchara con que la mueves. Vivan y dejen vivir. Y que cada quien haga de su culo un papalote!!!”

A lo que Lili Estefan contesta: “Muchos besossss, sí, es tema muy popular de estos tiempos! Dale amor, me encanta como aprendo con ustedes, BESOSSSS”.

“En verdad Lili entiendo tu postura con la gente, pero a estas personas lo que merecen es que ni las tomes en cuenta y bloquéalas porque son personas que solo reflejan los frustrante que es su vida y eso es lo único que pueden dar. Te aplaudo Lili”, festejó una fanática las respuestas de la conductora.

Aunque hubo otros seguidores que enviaron a Lili Estefan mensajes con el tono de un amigo que da un consejo.

“Lily te amo pero no me gusta que tu hables de la rusa, ella y su novio estas feliz déjalo tranquila, please”, “Lily me caes bien, pero deja de hablar de Irina deja a esa pareja que vivan felices porque usted no vivió con ellos y no sabe cómo son las cosas. Esperó que tenga paz en su corazón por su divorcio, cuando a uno lo dejan es porque ya no lo quieren y es mejor separarse. Por favor, ya basta con esa muchacha”, escribieron.

“En la guerra y en el amor todo se vale. Cuando un hombre deja a una mujer y entra otra es porque el amor se acabo. Dejen a la Rusa tranquila esta feliz con Gabriel y esa relación durara hasta q ellos quieran. Por ahora q lo disfruten. Geraldine pasó la pagina y esta disfrutando su soltería y la gente sigue hablando de lo mismo, como si Gabriel estaba obligado a quedarse en una relación toxica. Cuando un hombre busca otra relación fuera del hogar es porque se acabo el amor y la relación anda mal.”, agregó otra.