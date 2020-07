Lili Estefan se confiesa en entrevista

La conductora cubana llama ‘virus’ a lo que vivió con su exesposo, Lorenzo Luaces

“A mí se me paralizó el mundo en el 2017”, aseguró “La Flaca”

Lo cuenta todo. La conductora cubana Lili Estefan se confiesa en entrevista y llama ‘virus’ a lo que vivió con su exesposo, Lorenzo Luaces, con quien procreó a dos hijos: Lina Teresa y Lorenzo Jr.

En la cuenta de Instagram de Chamonic, se retomó la entrevista que Lili Estefan le concedió a Chiqui Delgado, novia del periodista Jorge Ramos, en el programa El break de las 7.

“Ustedes, los que me están viendo y tu Chiquinquira (Chiqui Delgado), ustedes tienen el Covid-19, yo tengo el Covid-17, y se lo digo todo el tiempo a mi gente, yo le digo: a mí se me paralizó el mundo en el 2017, a ustedes se les paralizó en el 2019″, confesó Lili Estefan.

La conductora de “El Gordo y la Flaca” compartió que de lo más grande que le ha pasado en esta pandemia, y que nunca pensó que le iba a pasar, es que por fin encontró paz.

“Como que todos estamos iguales y por fin he encontrado paz, que tranquilidad estar conmigo. Eso nunca me había pasado, yo soy muy fiestera, yo no podía estar sola nunca. Cuando me pasó todo, vamos a una velocidad que no nos damos cuenta hasta que no tenemos un evento como lo que me pasó a mí, a mí la vida me cambió en septiembre 11 del 2017 saliendo del huracán Irma, me entero de lo que está pasando y de ahí para allá, o sea, no tuvimos chance de salvar la familia, el matrimonio, no se pudo”.

Lili Estefan confesó que firmó el divorcio con Lorenzo Luaces en enero y todo el mundo le decía que el 2020 sería su año y que se preparara para lo mejor.

“Fue un año muy especial en mi vida y creo que las cosas pasan así, las cosas pasan cuando menos te lo imaginas, y creo que este año ha sido todo lo opuesto de lo que me imaginé, por qué quien se divorcia y de momento llega una pandemia, nada más me pasa a mí”.

Chiqui Delgado aprovechó para preguntarle a su invitada que fue lo que le dejó toda esta experiencia, a lo que “La Flaca” contestó:

“Vivir al día, o sea, un día a la vez. No hay nada más grande que el tiempo, y cuando te lo dicen al principio, tú no lo crees, o sea, tú dices: ‘imposible’. Yo me despertaba a las 8 de la mañana y decía; ‘son nada más que las 8 de la mañana, ¿cómo llego a las 12?’. Y a las 12 del día decía: ‘Dios mío, son nada más que las 12 del día’. Entonces, la meta era visualizarme llegando a las 12 del día sin llorar, sin desenfocarme”.

“Vivir día a día es lo más grande que uno puede hacer en la vida y eso te lleva a una paz y a una tranquilidad porque todo va cayendo en su lugar, todo va pasando cómo debe de ser y siempre haciendo lo correcto. Cada paso que doy, si tengo una duda, ahí me quedo, como que siempre digo que la vida es fácil, señores, la vida es tan fácil, nosotros los seres humanos la complicamos, pero la vida es tan fácil, ser feliz es tan fácil”, expresó Lili Estefan.

