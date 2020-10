Lili Estefan reveló que, por la extorsión de un paparazzi, supo de la infidelidad de su ex marido

La conductora cubana confiesa que estaba dispuesta a perdonarlo

Lili estuvo casada con Lorenzo Luaces por más de 20 años

Lili Estefan confiesa que estaba dispuesta a perdonar la infidelidad de su ex marido, Lorenzo Luaces.

La conductora cubana se sinceró y reveló nuevos detalles de los difíciles momentos que la llevaron a la ruptura de su matrimonio de más de dos décadas con el empresario cubano.

Como parte del adelanto de Red Table Talks: The Estefans (y que puede verse en la cuenta de Instagram de Chamonic), una mesa redonda donde aparecerán varios miembros de la familia Estefan, entre ellos Gloria y Lili, la conductora de El gordo y la flaca acaparó la atención al contar los pormenores de su divorcio con Lorenzo, padre de sus dos hijos, Lina y Lorenzo Jr.

“Mi esposo me dijo que tenía que decirme algo, y le dije: ‘Qué, dime rápido, tengo un show en vivo a las 4’, y él me dice: ‘Un paparazzi me fotografío con una mujer y están pidiendo 200 mil dólares por las fotos’”, relató Lili Estefan.

La conductora del programa El gordo y la flaca contó la forma en que se enteró que su marido ya no quería continuar con su matrimonio de 25 años.

Por si fuera poco, Lili Estefan reveló que, si la infidelidad de su ex marido Lorenzo Luaces hubiese sido algo pasajero, ella lo hubiera perdonado.

“Yo nunca pensé recibir la carta de un abogado diciendo que él había puesto el divorcio… ¡imposible!… y hubiera hecho cualquier cosa para salvar a mi familia”, subrayó.

En este programa, también se verá como Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan, le reprocha a su madre por varias cosas y cómo fue que le dijo a ambos que es lesbiana (Con información de Agencia México).

