La presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ se muestra radiante tras logro de su hijo

Y fue hace poco que la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ revivió ese conmovedor momento en que tuvo que soltar a su hijo para que se preparara profesionalmente, en el post que realizó Lili Estefan a través de su Instagram, se le puede ver rodeada de todos sus seres queridos, mientras que en una segunda fotografía aparece junto a sus dos hijos.

“You Did it!!!!!! Felicidades @lorenzo_luaces no podemos estar más orgullosos de ti hijo mío, esto es un logro inmenso y ya verás todas las bendiciones que ese diploma traerá a tu vida !!! I LOVE YOU MORE THANK YOU WILL EVER KNOW, you are my CHAMP cheech ! Congratulations”, colocó la presentadora de Univisión de lo más emocionada. Archivado como: Lili Estefan comparte noticia.