Lili Estefan se deja ver como pocas veces lo ha hecho

La conductora luce su estilizada figura en traje de baño

Los halagos no se hacen esperar de parte de sus admiradores

Una de las conductoras más carismáticas de la televisión, Lili Estefan, se deja ver como pocas veces lo ha hecho al lucir su estilizada figura en traje de baño y los halagos de parte de sus admiradores no se hacen esperar.

En una de sus publicaciones más recientes en su cuenta oficial de Instagram, la conductora de El Gordo y la Flaca dejó con la boca abierta a sus más de 3 millones de seguidores.

Esta serie de imágenes tiene más de 30 mil “Me gusta” hasta el momento, entre ellos de un gran número de famosos, como la periodista María Elena Salinas, el empresario Tommy Mottola, esposo de Thalía, la cantante Chiquis Rivera, las conductoras Francisca Lachapel y Chiqui Delgado, novia de Jorge Ramos, y el exbeisbolista Alex Rodríguez, prometido de JLo.

También, reaccionaron a estas fotos el periodista colombiano Lucho Borrego, la actriz Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy, Cristian Solís, esposa del Buki, el cantante Alejandro Fernández, las conductoras Galilea Montijo y Jimena Gallego y la modelo y actriz Dayanara Torres, exesposa de Marc Anthony.

“Me siguen saliendo imágenes como estas de los últimos tres años!!! Como te extraño Bahamas #Feliz Viernes gente bella. Necesito vacaciones”, expresó Lili Estefan, quien en la primer fotografía luce un traje de baño en dos piezas de color verde y azul mientras carga a un sajino.

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia fue de las primeras en reaccionar y así se expresó de la conductora, quien cuenta actualmente con 53 años de edad: “Lili, tu sonrisa radiante y tus espectaculares piernas, eres tan linda por dentro y por fuera”.

“Que cuerpazo tiene esa flaca”, “Quisiera hacerte mi mujer”, “Preciosa y bella”, “Te amo, la más linda”, “Cuerpazo, el tiempo no pasa por ti, muy guapa”, se puede leer en algunos comentarios.

No faltó el usuario que se pasó de la raya: “Quisiera ser ese puerquito para estar en esos bracitos, mi amor, bueno, me conformo con ser esa mata de coco para posar a tu lado”.

En una imagen más, Lili Estefan usa un traje de baño en color azul, además de un pareo en color blanco que provoca que las miradas de sus admiradores se dirijan a sus bien torneadas piernas.

La conductora sonríe a la cámara mientras camina a pie de playa en otra foto del recuerdo de anteriores vacaciones.

Los fans trataron de llamar su atención con halagos de todo tipo: “Sexy mami”, “Eres única, Lili! No permitas que nada ni nadie te roben ese brillo que transmites”, “Lili, estás bien guapa, me gustaría hacerte el amor”, “Te ves adorable y encantadora, fantástica y fabulosa”, “Como eres tan hermosa, Lili”, “Siempre bella”, “Flaca, estás buenísima, ojalá un día se me conceda ver que te atreves a presumir tus nalg…”, “La simpática Lily, Dios te bendiga”.