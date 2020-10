Lili Estefan, la conductora de El Gordo y La Flaca, se ‘burla’ con una fotografía

Esto tras ventilar intimidades de supuesta infidelidad de quien fuera su esposo Lorenzo Lauces

Dice: “La batalla más fuerte que nos toca librar es cuando te golpean el alma”

Tras ventilar intimidades de quien fuera su esposo Lorenzo Lauces, Lili Estefan, la conductora de El Gordo y La Flaca, se ‘burla’ con una fotografía a través de su cuenta de Instagram.

Todo sucedió a través de las redes sociales cuando la espigada presentadora de noticias de espectáculos, publicó una fotografía donde luce radiante y feliz.

Junto a la postal, la también modelo colgó el siguiente mensaje: “Una de mis frases favoritas del primer episodio! You can break my heart but yu can’t take my soul. Entonces agregó: “La batalla más fuerte que nos toca librar es cuando te golpean el alma. @redtabletalkestefans Feliz sábado mi gente bella”.

Ante esto, la conductora de El Gordo y La Flaca comenzó a recibir algunos comentarios a favor y en contra de su situación con quien fuera su esposo.

Estas revelaciones de supuesta infidelidad se dieron en Red Table Talk: The Estefans y de acuerdo a El Universal, la espigada mujer lo dijo de la siguiente manera:

“Fue un divorcio muy público, tú sabes, de una persona con la que pensé que tenía una vida perfecta, una familia perfecta, todo perfecto. La vida simplemente te enseña que no es así”.

Tras eso, Lili Estefan se envalentonó y puso el mensaje ya escrito y de inmediato sus amigos y algunosos famosos contestaron el escrito.

Una de las primeras personalidades que le escribió fue la periodista colombiana Ilia Calderón, quien le escribió: “Valiente y valiosa @liliestefan . Siempre positiva! Vales más que tu peso en oro. Love you my friend”.

Una seguidora la bendijo y escribió: “Bendiciones para ti nuestra hermosa Lili, eres una persona luchadora que indpira a otras mujeres a seguir hacia delante. Besos”.