En el adelanto de su siguiente programa, Lili Estefan detalló el difícil proceso que vivió cuando en un arrebato de presión, se operó los senos y se los aumentó, algo que hizo sentir a la conductora cubana infeliz por varios meses, afirmando que no estaba preparada para este cambio tan radical.

Lili Estefan es actualmente una de las personalidades hispanas más influyentes en Estados Unidos, y es que gracias a su belleza y talento, se ha consagrado entre las favoritas del público, a tal grado de iniciar su show ‘Red Table Talk: The Estefans, en donde la conductora se sincera y habla sobre los momentos más difíciles que ha vivido.

“Lloré por meses” La conductora cubana, Lili Estefan relató para su programa ‘Red Table Talk: The Estefans, los difícil que fue para ella el proceso de aumento de sus senos, asegurando que esa operación se debió a presión social que ejercieron sobre ella y la cual la hizo sentir infeliz por varios meses.

Posteriormente, la también modelo destacó que había sido un cambio sumamente difícil para ella este aumento de senos, ya que no estaba preparada para ver su cuerpo y menos su busto tan grande, ya que era algo que no se esperaba y que el resultado que ella veía “no le había gustado para nada”

“Todas mis amigas se habían hecho los senos”, comentó Lili Estefan durante el adelanto de su próximo capitulo. “No me preparé psicológica y emocionalmente antes de hacer esto”, recuerda la cubana y conductora del programa de espectáculos El Gordo y La Flaca, el cual conduce a lado de Raúl de Molina.

TRAS SU AUMENTO DE SENOS, LILI ESTEFAN NO ESTABA FELIZ CON LOS RESULTADOS

Durante su adelanto, Lili Estefan reveló que el resultado no le había gustado para nada, haciéndola sentir completamente infeliz por mucho tiempo: “Yo no estaba feliz. Me imaginé algo diferente. Por supuesto, ¡esto es permanente!”, confiesa. A lo que su tía Gloria Estefan le responde que había sido porque por casi 41 años ella estaba acostumbrada a verse de otra manera.

La cantante cubana, Gloria Estefan también comentó que su sobrina le había revelado que este aumento de senos era algo que la hacía sentir sumamente diferente, y que consideraba que sus nuevos implantes eran muy grandes y que “no se sentía como ella misma”, algo que sin duda pudo afectar en la conductora cubana.