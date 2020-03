Lili Estefan hace comentario que la deja muy mal parada

Lo que dijo en contra de Irina Baeva levantó polémica

Sus seguidores fueron implacables con la conductora de “El Gordo y La Flaca”

Lili Estefan ataca a Irina Baeva por ser la tercera en discordia, pero todo terminó saliendo mal para la presentadora.

En medio de una emisión del programa “El Gordo y La Flaca”, un debate entre los presentadores terminó subiendo de tono.

El tema central era Irina Baeva y mientras Raúl de Molina la defendía, Lili Estefan la calificó como “la tercera en discordia”.

Este momento fue publicado en la cuenta de Instagram de Univisión y levantó gran polémica.

“Mientras Raúl pedía dejaran ya en paz a la actriz rusa. Lili Estefan dijo eso no sería posible porque lo peor que le puede pasar a una mujer es ser recordada por haber sido la tercera en discordia.”, decía.

El video calentó las redes sociales con opiniones a favor y en contra de la actriz rusa, pero también la presentadora terminó siendo víctima de los comentarios.

“Ella tiene que aguantarse esto y mucho mas! Yo me pregunto algo, Gabriel Soto ya estaba DIVORCIADO cuando esta niña se metió con él? Se metió con un hombre CASADO! Separado o con problemas en su matrimonio PERO AÚN ESTABA CASADOOOOOOOO. No se puede tapar el sol con un dedo y si esta mujer pretende que la gente se olvide de eso ESTÁ MUY EQUIVOCADA.”, atacó un internauta a Baeva.

“Ya dejen a Irina en paz; nadie le quita nada a nadie; el se fue solito; y se quedó… supérenlo. Irina es mujer; y ninguna mujer debe andar por ahí juzgando a otra”, defendió Erlines Palacios Salazar.

“Cada quien está donde o con quien quiere estar, como mujeres no debemos juzgar no sabemos cuándo nos toque estar en los zapatos de cualquiera de las dos partes”, reflexionó Yulixa García.

Lili Estefan queda ‘mal parada’ por comentario sobre Irina Baeva

Lo que no esperaba Lili Estefan es que el comentario hiciera que una avalancha de seguidores arremetieran en su contra.

“Lili es intrigante, de verdad.”, “Lili tiene la herida abierta”, “Una mujer tan culta como Lili piense así guao, eso es juzgar, ella no sabe como era ese matrimonio queda como resentida con la vida, eso habla muy mal de ella”, “Lili sangra por la herida, porque su esposo la dejó por otra, porque no habla de eso en el programa, anda Lili explica porque te dejaron?”, fueron algunos de los duros mensajes de las personas que recordaron la ruptura del matrimonio de Estefan.

“Lili sigue traumada por lo que le hizo el esposo aún respira por la herida consíganle un psicólogo”, “Lily supéralo, después que te dejaron te ha cogido con Irina fue una rubia que te lo tumbo”, “LILY pero no fue con la RUSA que tu marido te pegó los CUERNOS…. SUPÉRALO, hablas de todo el mundo y mejor te fuiste del programa cuando declaraste tu separación!”, continuaron diciendo.

“Lily tomando las cosas personales, ya este tema la verdad fastidia, es como si fuera la primera vez que pasa, qué rápido somos para tirar piedras y señalar y después decir Te Amo, Dios. Por favor dejemos la doble moral, nadie le quita nada a nadie. Gabriel Soto no es ningún bebé, es más grande que Irina y fue él quien dejo a Irina entrar a su vida.”, reclamó un seguidor.

Varias personas acusaron a Lili Estefan de haber juzgado a Baeva basada en su experiencia personal.

“Lili ve a tratarte ese duelo que llevas mucho tiempo y todavía lo tienes, deja a la gente tranquila. No se le quita nada a nadie, se acaba él amor y ya”, “Lili supera tu trauma primero él la dejo porque ya no la quería y por fría ese ya encontró lo que buscaba”, “Lili habla así porque le pica, porque no habla de la que le hizo el marido se lo kitaron que hablé de lo de ella y deje en paz las otra mujeres hacen con su nalga lo que le plazca”, agregaron.

“Supera lili lo que pasó con tu marido las niñas están bien ellas se miran felices no hay trauma, no se porque ataca a Irina si ella no se metió en la relación de Lili”, destacó Mildred Auyon

¿Estuvo bien el comentario de Lili Estefan sobre Irina Baeva?